Il telescopio spaziale Hubble cattura il momento straordinario in cui la materia cade in un buco nero: FireWire

Il telescopio spaziale Hubble, pur essendo uno strumento che ha più di 30 anni, non sta perdendo la sua validità per l’esplorazione dello spazio. I dati degli osservatori della NASA e dell’ESA sono stati in grado di registrare Quando la materia cade su un buco nero a 85 milioni di anni luce di distanza.

Gli editori scientifici di questo racconto spiegano: “Il materiale che cade in un buco nero supermassiccio crea un bagliore luminoso nel cuore della galassia”. AstroF3. Hanno aggiunto: “Quando polvere e gas cadono nel buco nero, il materiale si riscalda ed emette luce attraverso l’intero spettro elettromagnetico”.

Una descrizione dell’immagine pubblicata dalle agenzie spaziali recita quanto segue: Una galassia bianca luminosa e nebbiosa si illumina vicino all’angolo in basso a sinistra con strisce di polvere rossa al centro. Una galassia a spirale più piccola risplende direttamente sopra di essa su uno sfondo nero dallo spazio.

La regione specifica catturata è nota scientificamente come NGC 5283. Si tratta di una stretta galassia a spirale situata nella costellazione del Centauro, a circa 85 milioni di anni luce dalla Terra. Fu scoperto dall’astronomo scozzese James Dunlop nel 1826.

NGC 5283 si distingue per la sua struttura a spirale, con una distinta barra centrale che attraversa il suo nucleo e bracci a spirale che si estendono dalla barra. Questa galassia appartiene al gruppo di galassie Centaurus A/M83, che comprende anche il famoso Centaurus A (NGC 5128) e la galassia a spirale M83.

Come molte galassie, NGC 5283 ospita un gran numero di stelle, oltre a regioni di formazione stellare attiva dove si stanno generando nuove stelle. Possono anche contenere costellazioni, nebulose e altre interessanti strutture astronomiche.