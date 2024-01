Il “viaggiatore del tempo” più popolare su TikToK prevede una terribile catastrofe questo gennaio

Se trascorri del tempo in tic tocuna piattaforma “piena” di video di ogni genere, è molto probabilmente un nome Eno Alaricoaltrimenti noto come “Radianttimetraveler”, è un utente che dichiara di essere un utente “viaggiatore nel tempo” Che risale all'anno 2671. Infatti, se dai un'occhiata al suo profilo, puoi trovare innumerevoli video sulle previsioni, quasi tutte disastrose.

Per non perdere questa abitudine, Un nuovo video è stato condiviso nuovamente da Eno Alaric Sul suo account ufficiale TikTok, dove ha 787.000 follower. Prima di parlare delle sue ultime previsioni, vale la pena ricordare che è ancora così Non aveva ragione in nessuna delle sue previsioniE ha molti video.

tutt'altro che positivo, Eno Alarico, Conosciuto su TikTok come “Radianttimetraveler”, ha programmato un terribile disastro per il 2024: Il 28 gennaio.

Come ha spiegato sul suo canale ufficiale TikTok, il 28 gennaio “La più grande bufera di neve mai registrata nella storia degli Stati Uniti” E “colpirà gli Stati del Nord”.

Inoltre, come afferma Eno Alaric nel video pubblicato su TikTok, “nelle zone peggiori, la neve arriva a 130 pollici di spessore e continuerà per settimane”.

Aspettative deluse

“viaggiatore nel tempo” In precedenza ha fatto altre previsioni catastrofiche. Eno Alaric ha confermato che il 3 ottobre un alieno arriverà sulla Terra con vita e sostanze sconosciute all'umanità.