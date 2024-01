Sennheiser Momentum Sport, le prime cuffie wireless con sensore di frequenza cardiaca e temperatura ad arrivare sul mercato

Il tedesco Sennheiser, uno dei principali sviluppatori mondiali di tecnologia, sistemi, soluzioni e prodotti elettroacustici, ha approfittato dell'ultima edizione del CES (Consumer Electronics Show) per presentare al mondo alcuni dei suoi prossimi sviluppi, tra cui le innovative cuffie wireless Momentum Sport .

Sennheiser MomentumSport. Immagine: Sennheiser

Le Sennheiser Momentum Sport sono cuffie wireless ottimizzate per lo sport che, oltre alla qualità del suono tipica del produttore tedesco, dispongono di un sensore fotonico della frequenza cardiaca (PPG) e di un sensore di temperatura corporea in grado di inviare dati importanti ad applicazioni fitness di terze parti e dispositivi.

I dati sulla frequenza cardiaca di Momentum Sport si collegano e si integrano perfettamente con molti dispositivi e app per il fitness più diffusi, tra cui Apple Watch/Salute, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton e altri, e funzionano altrettanto bene con le cuffie wireless di fascia alta. E un indicatore della temperatura corporea.

Oltre alla funzionalità di misurazione della frequenza cardiaca e della temperatura, queste cuffie sono progettate per resistere agli allenamenti più intensi grazie a una struttura resistente all'acqua e al sudore IP55, una costruzione resistente agli urti e cuscinetti auricolari anti-occlusione.

Anche per quanto riguarda l'autonomia, è un altro vantaggio, poiché offre un tempo di riproduzione fino a 6 ore e si estende a 24 ore in totale grazie alla custodia altrettanto resistente con grado di protezione IP54 che include la funzione di ricarica. Fornisce fino a 45 minuti di riproduzione dopo soli 10 minuti di ricarica tramite USB-C.

Naturalmente, la qualità del suono di queste cuffie è fuori dubbio. Per ridurre il rumore dei passi, della respirazione e di altre distrazioni trasmesse dal corpo, Momentum Sport è dotato di un canale di attenuazione acustica e di un design semiaperto per una consapevolezza ambientale naturale. La modalità Trasparenza regolabile, la modalità Resistenza al vento e la modalità di cancellazione adattiva del rumore consentono all'utente di adattarsi facilmente al proprio ambiente in evoluzione.

La nuova Sennheiser Momentum Sport sarà disponibile dal 9 aprile in tre combinazioni di colori (nero, verde oliva e grafite metallizzato) al prezzo annunciato di 329,99 euro.