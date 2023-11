Cher parteciperà alla parata del Giorno del Ringraziamento di Macy – Telemundo New York (47)

NEW YORK — Cher è chiaramente una superstar, ma anche una superstar può essere un atto di apertura quando si tratta di Babbo Natale.

Organizzatori di Parata del Giorno del Ringraziamento di Macy Quest’anno hanno selezionato un vincitore del premio Oscar, Emmy e Grammy per il loro 97esimo evento annuale. Gli organizzatori della sfilata hanno detto che Cher apparirà poco prima della fine dello spettacolo, che vedrà l’arrivo della slitta di Babbo Natale.

La sfilata di quest’anno includerà 16 palloncini giganti, 26 carri, 32 palloncini nuovi e tradizionali, 12 bande musicali, 700 clown e otto gruppi di spettacoli.

È un periodo impegnativo per Cher, che si sta preparando a pubblicare l’edizione del 25° anniversario del suo album vincitore del Grammy “Believe”. Ha appena pubblicato il suo primo nuovo album in cinque anni, intitolato “Christmas”.

Per la prima volta nella sua lunga storia, la tradizione natalizia inizierà alle 8:30 ET, mezz’ora prima rispetto agli anni precedenti, avviata da polistrumentisti e Il vincitore del Grammy Award Jon Batiste.

Ci saranno esibizioni di Bell Biv DeVoe, Brandy, Chicago, En Vogue, ENHYPEN, David Foster e Katharine McPhee, Drew Holcomb and The Neighbours, Jessie James Decker e Ashley Park insieme ad alcuni pupazzi di “Sesame Street” PentatonixPaul Russell, Amanda Shaw, Alex Smith e Manuel Turizo.

Si uniranno ai festeggiamenti anche la medaglia d’argento olimpica statunitense nella ginnastica Jordan Chiles, il corridore paralimpico statunitense di atletica leggera Ezra Frisch, la medaglia d’oro paralimpica statunitense nel nuoto Jessica Long e Miss America 2023 Grace Stankey.

Sette nuovi palloncini giganti si uniranno alla formazione: “Beagle Scout Snoopy”, “Blue Cat & Chugs”, “Kung Fu Panda’s Po”, “Leo”, “Monkey D. Luffy”, “Pillsbury Doughboy” e “Uncle Dan”. “

Broadway sarà rappresentata da “&Juliet”, “Ritorno al futuro: The Musical”, “How to Dance in Ohio”, “Shocked” e “Spamalot”, con la partecipazione di Josh Gad e Andrew Rannells di “Gutenberg, il musical!“

I palloncini giganti di ritorno includono “Bluey”, “Diary of a Wimpy Kid”, “Paw Patrol”, “Ryan’s World”, “Pikachu”, “Ronald McDonald”, “Stuart the Minion” e “SpongeBob SquarePants”.

La Macy’s Parade era un tradizionale inizio delle festività natalizie, con gli spettatori che spesso formavano sei file lungo il percorso per tifare per manifestanti, carri allegorici, artisti e gruppi musicali. Di recente, lo show ha chiesto alle icone di essere gli ultimi ospiti prima di Babbo Natale, e l’anno scorso Mariah Carey ha fatto proprio questo.

Una banda musicale della Marjory Stoneman Douglas High School di Parkland, teatro di una delle peggiori sparatorie scolastiche del paese, rappresenterà la Florida. Altre band quest’anno rappresenteranno Alabama, Indiana, Wisconsin, Michigan, Washington, New York, Illinois, New Jersey e Texas.

I carri allegorici includono quelli di marchi come Lego, Peanuts, Baby Shark, Teenage Mutant Ninja Turtles e Sesame Street.

Lo spettacolo va in onda su NBC e Peacock. Savannah Guthrie, Hoda Kotb e Al Roker di oggi condurranno e Carlos Adian e Andrea Meza condurranno un simulcast in lingua spagnola su Telemundo.