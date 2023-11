“Sono le mie sorelle”, ha pianto Luciana Foster quando ha incontrato i suoi compagni di squadra di Miss Grand International.

Luciana Foster ha pianto quando ha incontrato i suoi compagni di squadra di Miss Grand International | Instagram

Luciana Foster È in Vietnam come parte del suo lavoro Signorina Grande Internazionale, L’attrice peruviana è stata sorpresa dalla vittoria e dal diventare la vincitrice, cosa che è caduta dalla bocca di coloro che non credevano in lei. Nonostante tutto, ha dimostrato di essere molto preparata e di dare il massimo, rubando il cuore degli asiatici.

Tuttavia, il 2 novembre, l’ex ragazza dei reality è tornata in Vietnam, il primo paese asiatico in cui è arrivata per iniziare la sua carriera. Signorina Grande Internazionale, Senza immaginare cosa sarebbe successo pochi giorni dopo. Adesso, dopo la vittoria e la corona, è tornata nello stesso albergo che l’ha accolta, e così non ha potuto evitare di emozionarsi ed crollare davanti al pubblico.

In questa occasione, l’ex membro di… “È una guerra” È apparsa accanto ai dieci finalisti del concorso e insieme hanno mostrato l’affiatamento che hanno creato nonostante non tutti abbiano avuto la possibilità di portare a casa la corona. Da buoni compagni, si sono sostenuti a vicenda e hanno permesso alla Regina di dire qualche parola al pubblico presente, ma quel momento è diventato ancora più emozionante quando lei non ha potuto evitare l’emozione ed è crollata.

Luciana Foster ha avuto un collasso al concorso di Miss Grand International. (Instagram)

Attraverso le storie di Instagram Signorina Grand International, Viene condiviso il momento esatto in cui Luciana Foster parla ed esprime tutta la sua emozione di tornare nel luogo in cui è venuta per la prima volta alla ricerca di quel sogno.

La peruviana era accanto alle dieci finaliste del concorso, che ha descritto come “sorelle” e ha sottolineato che il suo risultato è stato simile a quello di tutti i suoi compagni venuti in Asia con il desiderio di lavorare e ottenere la corona. Per questo nel suo intervento ha sottolineato che è molto felice di ritornare nell’albergo che l’ha accolta, soprattutto con i suoi compagni che sono qui da sempre.

“Le mie sorelle di Miss Grand International 2023. Sono felice di essere di nuovo qui, grazie al Grand K Hotel e a tutti qui. “Questo è stato il primo posto in cui sono arrivato quando ho messo piede in Vietnam”, ha commentato inizialmente, ma era non ci vogliono solo pochi secondi prima che si rompa.

Luciana Foster ha avuto un collasso al concorso di Miss Grand International. (Instagram)

In quel momento è scoppiata in lacrime, ma i colleghi l’hanno incoraggiata e lei ha continuato con le sue dichiarazioni. “Tornerò con un sogno diventato realtà.“, ha detto tra le lacrime.

Attraverso il suo account Instagram, Maria Alejandra Lopez, Signorina Gran Colombia La seconda classificata di Miss Grand International ha condiviso il video clip Luciana Foster Si rompe quando parla della sua vittoria. Riguardo a lui, la reginetta di bellezza gli ha regalato un messaggio emozionante in cui gli chiedeva di godersi tutte le cose belle che gli stanno accadendo. Ha confermato che questo è il momento in cui riceverà l’amore, dopo tante critiche rivolte a lui.

“Senti la mia regina, senti tutto. Per tutti noi, l’umanità riceve l’amore di migliaia. Prima ricevevi il negativo, ora ricevi amore e sostegno. L’universo ti sostiene. Sei infinito e la tua espansione sta arrivando. È già “Hai toccato una vita”, ha commentato inizialmente. Migliaia e la tua eredità continueranno a vivere.

Miss Colombia ha inviato un messaggio emozionante a Luciana Foster. (Instagram)

E poi dille che sono tutti lì per sostenerla. “Siamo qui per supportartiTi amiamo, siamo la tua rete, Luciana. Splendi, sii orgoglioso, sii amato, goditi questa corona e questo percorso, e spero che anche il tuo Paese possa godere della tua corona.

Per questa parte, Allevare Non ha esitato a rispondere e lo ha ringraziato per il suo sostegno. Inoltre, a tutti è stato chiesto di godersi ciò che avevano realizzato. “Grazie, mia bellissima regina, per quei bellissimi sentimenti e auguri. È incredibile sapere che siamo insieme su questo cammino e sentire che ci prendiamo cura l’uno dell’altro. Godiamoci il nostro momento unico e indimenticabile. Ti amo ”, ha concluso.