Nicky Nicole e Peso Bluma confermano il loro fidanzamento con un bacio nel bel mezzo della festa | video

Doble P è salito sul palco per eseguire la popolare canzone “Por las nochees” con il rapper. (privato)

cantante rap Nikki Nicole È stato introdotto il 2 novembre alle Centro Pepsi WTCNel città del Messico. Il suo concerto è stato pieno di grandi sorprese, la prima delle quali è stata la sua apparizione peso piumaDuettare con Argentina, la sua famosa canzone, “Di notte”.

Ma il momento che ha fatto crollare la notte è avvenuto alla fine della canzone doppia pag Ha approfittato della pausa per ringraziare la sua ragazza per averlo invitato a cantare con lei. Poi ha salutato i suoi fan e li ha salutati con un tenero bacio davanti agli occhi di migliaia di tifosi stupiti riuniti nel luogo situato nell’ufficio del sindaco Benito Juarez.

I cantanti Nicky Nicole e Piso Pluma hanno confermato il loro fidanzamento con un bacio durante un concerto tenutosi al Pepsi Center di CDMX. (privato)

“Voglio ringraziare Nicole per questo bellissimo invito e vi ringrazio per il vostro sostegno. Fate sentire forte il grido per Nikki Nicole”, ha gridato l’uomo di Guadalajara. Prima di andarsene, il cantante gli ha detto con grande entusiasmo:Grazie per essere venuto, amore“Hassan rispose:”ti amo amore mio“.

I fan degli artisti sono scoppiati in applausi e urla. Una volta che il cantante dei Corydos Tumbados si è ritirato, Nicole ha continuato il suo concerto con un grande sorriso sul viso.

Entrambi i cantanti hanno suscitato un’ondata di applausi dopo aver confermato la loro relazione. (Foto: Centro Facebook WTC Pepsi / @luchopalomars)

Una volta terminato il concerto, il cantante di “She Dances Alone” ha condiviso tramite Instagram Stories due foto di se stesso e Nicole. La prima è una stampa che mostra i due sposi vicini mentre vengono abbracciati da Gesù. Mentre nella seconda foto sorridono entrambi molto innamorati.

Featherweight e Nikki Nicole annunciano pubblicamente il loro fidanzamento dopo diversi mesi di voci. Le speculazioni sul romanticismo sono iniziate quando entrambi i cantanti erano molto “affettuosi” e si tenevano per mano mentre si esibivano Cartellone latino 2023.

Alla fine della festa, Biso Bluma ha condiviso le foto con Nikki Nicole. (@peso piuma)

Tuttavia, nessuno ha confermato ufficialmente la relazione, ed è stato solo Double P a dare qualche indizio. Da parte sua, Nikki Nicole aveva categoricamente negato di avere una relazione con il messicano, in due interviste.

Alla fine, i follower di Nicole e Hassan si aspettavano che annunciassero la notizia della storia d’amore perché erano stati visti insieme negli ultimi mesi in occasione di eventi e viaggi.