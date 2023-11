Cerimonia di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame: come guardarla in streaming

Sheryl Crow, Missy Elliott, Chaka Khan, Willie Nelson e molti altri artisti illumineranno il palco del 38esimo gala annuale.



Oggi venerdì 3 novembre, alle 21 (Argentina) Disney+ La cerimonia di introduzione per i partecipanti sarà trasmessa in diretta da Brooklyn, New York Rock and Roll Hall of Fame 2023. La diretta sarà disponibile sulla piattaforma anche dopo il concerto.

“Questo storico live streaming su Disney+ è una testimonianza della diversità dei suoni e del potere duraturo del rock ‘n’ roll”.ha detto John Sykes della Rock & Roll Hall of Fame Foundation. “Negli ultimi tre decenni, la cerimonia annuale di introduzione alla Rock and Roll Hall of Fame è diventata il più alto onore per i musicisti, celebrando artisti che hanno definito generazioni e cambiato la musica per il futuro. Sempre.”

Come sarebbe essere inserito nella Rock and Roll Hall of Fame? I fan vedranno il palco prendere vita con performance e collaborazioni irripetibili Sheryl Crow, Missy Elliott, Chaka Khan e Willie NelsonOltre alla presenza di ospiti speciali come Brandi Carlile, Dave Matthews, Elton John, HRH, Chris Stapleton, St. Vincent e New Edition. Comprenderà anche altri presentatori e artisti Stevie Nicks, Adam Levine, Carrie Underwood, Common, Ice T, LL Cool J, Miguel, Queen Latifah e Sia. La formazione di artisti celebrerà l’eredità e l’influenza della Classe del 2023, che rappresenta la diversità e la vitalità che definisce ed evidenzia il significato del rock and roll.

“La cerimonia di insediamento nella Rock and Roll Hall of Fame è stata il luogo di alcuni dei momenti più memorabili della storia della musica e celebra l’enorme segno che questi artisti hanno lasciato nell’industria e nella cultura”, ha aggiunto Rob Mills, vicepresidente esecutivo di Unscripted. . Intrattenimento alternativo, Walt Disney Television. “Siamo molto entusiasti di poter offrire ai fan un posto in prima fila quando guardano il concerto su Disney+”. READ Frida Sofía tendere que enfrentar dos audiencias tras incidente en restaurante en EEUU