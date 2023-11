Shakira brilla ai LOS40 Santander Music Awards 2023 con la sua interpretazione della canzone “Acróstico” | Premi musicali LOS40

LOS40 Music Awards Santander 2023 è un grande festival musicale in Spagna, è un dato di fatto. La diciottesima edizione dei nostri Awards lascerà momenti indimenticabili, con performance straordinarie, storie irripetibili e, soprattutto, il riconoscimento del meglio che la musica ha da offrire nell’ultimo anno. Ecco perché, tenendo conto di quanto accaduto nel 2023, Hits Radio non poteva non mettere in luce nel suo evento stellare quello che è stato uno dei più grandi campioni della scena mondiale. Ovviamente stiamo parlando della stessa cosa Shakira.

Nell’anno della sua rinascita, LOS40 ha deciso di premiare l’artista di Barranquilla con il Golden Music Award “Per la sua abilità vocale, la coreografia innovativa e la capacità di connettersi con il pubblico e mantenere la sua rilevanza nel corso degli anni”. Non c’è dubbio che Shakira sia diventata la figura latina più importante di tutti i tempi, ed è anche l’artista con il maggior numero di MA LOS40 e con il maggior numero di numeri 1 nella storia delle canzoni più importanti del nostro paese. .

È il momento – passato, presente e futuro dell’industria internazionale – e nel 2023 non può mancare l’evento più importante. In un modo o nell’altro, Shakira era storicamente presente ai LOS40 Music Awards. Nel 2016, senza andare oltre, partecipò di persona alla cerimonia con la sua famiglia. Non si è esibita, ma ha avuto un grande successo ed è stata una delle più grandi vincitrici della serata. Quest’anno, dopo che ci hanno inferto un colpo dopo l’altro, Il cantante ha voluto regalare al pubblico dei LOS40 Music Awards Santander 2023 una di quelle esibizioni che arrivano dritte al cuore E alla memoria dell’immaginario collettivo.

Questa è stata la performance di Shakira

routine, Sessioni musicali di Bozra, volume 53, TQG, Tazza vuota, Presidente…Sono tante le canzoni di successo che Shakira ha potuto scegliere per esibirsi ai LOS40 Music Awards Santander 2023. Tuttavia, la pop star ha scelto di non muovere i fianchi e di andare a toccare il cuore di tutti i presenti. Come? Ha cantato la canzone in collaborazione con i suoi due figli, Milan e Sasha.

da Miami, Shakira si alzò armonioso Accompagnato dal pianoforte, ricreando in qualche modo il video di questa meravigliosa poesia. Sfondo scuro su tre schermi bianchi. Abito marrone che abbraccia il corpo. La sua presenza potente… non aveva bisogno di altro. Shakira ha sorpreso il pubblico con una performance semplice ma emozionante. La sua voce, il suo sguardo verso la telecamera e l’accompagnamento al pianoforte sono stati gli elementi di questa performance che hanno colpito tutti i presenti.

La regina latina per eccellenza

La discografia di Shakira parla da sola e attesta che la cantante è un’artista essenziale. È riuscito a mantenersi per oltre tre decenni con innumerevoli canzoni di successo, album che fanno parte della storia della musica e performance assolutamente indimenticabili come quella che ha eseguito con Jennifer Lopez al Super Bowl. Tuttavia, il 2023 è stato un anno cruciale nella sua carriera. La sua rottura molto pubblicizzata con il calciatore Gerard Pique è stata un’ispirazione che ha usato per tornare alla moda.. Ha preso l’odio che provava e lo ha trasformato in canzoni. Canzoni che hanno definito diverse generazioni e che fanno parte dell’era della loro discografia e che saranno ricordate negli anni a venire.