Chi è Agnès Varda e perché Google la ricorda attraverso i doodle?

Il contenuto a cui desideri accedere è esclusivo per gli abbonati.

Google Ha scelto questa data per onorarla perché lo era 13 dicembre 2014 Chi ha ottenuto Premio onorario Alla sua professione lavorativa prima Accademia del Cinema Europeo.

Arlette Varda, conosciuto come Agnese, nato a Bruxelles Il 30 maggio 1928 e Morì all’età di 90 anni 29 marzo 2019 a Parigi A causa del cancro.

È ricordato Regista, attrice, sceneggiatrice, artista visiva belga È una delle donne pioniere della regia cinematografica e Cinema femminista Nel 20 ° secolo. È riconosciuta come la grande voce femminile del Nuova ambigua. Questo era il nome dato al gruppo di registi francesi emersi alla fine degli anni ’50 e mirati a narrazioni reazionarie contro le norme e le strutture preesistenti del cinema di massa dell’epoca.

Agnese.jpg Era una famosa regista, attrice e sceneggiatrice del 20° secolo.

Fin dal suo primo film, Corte della PuntaVarda ha sostenuto la libertà di espressione e la libertà tecnica nella produzione cinematografica. È nota per il suo stile unico e la sua attenzione principalmente a questioni sociali FemministeNelle sue opere cinematografiche. Ma la sua mobilitazione per difendere i diritti delle donne non si limitò ai suoi film, poiché all’epoca era un’attiva sostenitrice del movimento femminista.

Lavoro e premi

Nel corso della sua carriera ha diretto Più di 40 film Tra cortometraggi, lungometraggi e documentari. Alcuni dei suoi film Google ha scelto questa data per onorarlo proprio perché Il 13 dicembre 2014 la European Film Academy gli ha conferito un premio onorario Alla carriera professionale per le sue opere più famose:

Corte Lapointe – 1956

Cleo dalle 5 alle 7 – 1961

Le Bonheur -1965

Nessuno toit ni loi -1985

Les Cent et una notte di Simone Cinema – 1994

Grazie al suo straordinario lavoro, è stata insignita di numerosi premi: