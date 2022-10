Chi è Difda? Tutto sui passi musicali del fratellino di Natalia Lacunza | Musica

Quattro anni fa, alla fine del 2018, Natalia Lacunza Era noto al pubblico spagnolo come uno dei 16 concorrenti del Operazione Triumph 2018. Da allora, due EP (Other Wings ed EP2) e un album di debutto, A Must Have for Me, uscito su mercato e piattaforme il 9 giugno, lo hanno confermato come una delle sonorità più interessanti del panorama nazionale.

Tuttavia, la donna di Pamplona non è l’unica nella sua famiglia che ha cercato di prendere piede in questo settore altamente competitivo. Il suo fratellino, Santiago Lacunza, ha debuttato all’inizio del 2020 come artista sotto il nome Diphda con il singolo 2030il primo anticipo dell’EP che uscirà finalmente un anno dopo, Awoken.

Con le sue prime canzoni, questo artista di 21 anni ha iniziato a sperimentare stili diversi, Presenta temi pop da camera da letto, pigmenti di musica elettronica, sintetizzatori e l’uso dell’autotune per scopi estetici Per creare tutti i tipi di ambienti eterei che attualmente raccolgono più di 3.600 ascoltatori al mese su Spotify.

Acquerello, il loro primo album

Alla fine del 2022, Santiago Lacunza sta vivendo un sogno che si avvera. Già stabilito a Madrid, Da luglio abbiamo potuto vedere i primi sviluppi di quello che sarà il suo album di debutto, ACUARELA, ancora senza una data di uscita confermataCon oltre 20.000 follower su Instagram, condivide la gioia che gli porta la possibilità di pubblicare musica costantemente.

Finora, ci sono stati quattro singoli di questo nuovo progetto discografico: Horses Wearing Prada, High and Sugar, First Lights e Love on Her Fingers. Quest’ultimo è stato annunciato come l’ultimo argomento promozionale prima dell’uscita del suo album e possiamo ascoltarlo all’alba del 5 ottobre.

Anche per questo lavoro Unisciti ad alcuni produttori della scena indie spagnola (Ho lavorato con alcuni di loro in precedenza) Per produrre la migliore qualità di lavoro che fosse in armonia con lo stile dell’artista. In questo senso spiccano nomi come Karma C, DRUMMIE, Vectro o Wtfdiddy.

Inoltre, una settimana fa Natalia Lacunza ha condiviso alcune foto con il fratellino sui social network con un messaggio che le ha inviato tutto il suo sostegno in quella che siamo sicuri sia un’esperienza molto emozionante per entrambi: “Sono così orgoglioso di me e di me… faremo tutto… dacci tempo“.

In attesa che gli acquerelli raggiungano le nostre orecchie, Attualmente, Navarrese è ambientato nella capitale il 15 ottobre presso Clamores Room, dove vivrà il suo primo concerto dal vivo per presentare l’album che verrà. Tutta la fortuna del mondo.