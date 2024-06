Cintura innovativa con tasca e potente illuminazione a LED

La tecnologia può essere la migliore alleata di un appassionato di sport. Che si tratti di accessori come scarpe da ginnastica, incorporando sviluppi come la stampa 3D o sistemi più complessi come gli esoscheletri, l’idea è Facilitare l’accesso ad attività come egli corsecon sempre più seguaci in Spagna.

Tra impegni di lavoro impegnativi e l’arrivo del caldo, spesso sono costretti a ricorrere alle ore notturne per correre, ma possono trovarsi in zone poco illuminate e correre con il cellulare o con una torcia non è proprio comodo. Ecco perché lo è corridore L’americano Brian Robbins ha appena iniziato Campagna di crowdfunding su Kickstarter Per lanciare il Lumabelt, un marsupio con illuminazione LED integrata “Per rendere la corsa più sicura e divertente per tutti.”.

Questo ex montatore video, dopo aver sofferto di un notevole aumento di peso a causa del suo stile di vita sedentario, ha iniziato a dedicarsi allo sport 6 anni fa per prendersi più cura della sua salute. Dopo aver completato diverse maratone e anche due gare Ironman, le gare più impegnative al mondo, Robbins ha scoperto un bisogno: “Una soluzione combinata per lo stoccaggio personale e l’illuminazione Più efficace per corridori, camminatori notturni e mattinieri.

Marsupio Lumabelt con illuminazione integrata



Nasce così la Lumabelt, che evita la necessità di utilizzare fari a LED e aggiunge la possibilità di trasportare piccoli oggetti senza dover usare le mani. Dopo un rigoroso processo di ricerca, prototipazione e molteplici iterazioni, il prodotto finale include una batteria ricaricabile da 3,7 V, che fornisce Autonomia per 3 oreespandibile utilizzando il power bank tramite la sua porta USB-C.

Si prende cura della luce Striscia LED con una potenza di 3 watt e una luminosità di 330 lumen, che è sufficiente per illuminare diversi metri davanti a te per evitare tutti i tipi di ostacoli e altri corridori. È molto leggero e le sue misure di 23 cm di lunghezza e 5 cm di altezza non disturbano in nessun momento il corridore. Dispone inoltre di un ampio scomparto resistente all’acqua e al sudore per riporre ogni tipo di oggetto, come il cellulare, le chiavi o le cuffie, mentre la cintura si adatta a girovita compresi tra 70 e 152 cm.

Per quanto riguarda il prezzo, il costo dell’offerta iniziale su Kickstarter è di 27 euro per unità (45 euro per una confezione da due), a cui bisogna aggiungere l’importo della spedizione che inizierà a settembre e nel caso dell’Europa oscilla tra 18,50 e 30 euro. Anche Si possono aggiungere accessori come: Strumento per la ricarica 10.000 mAh con display LCD a soli 23€, oppure una più potente 30.000 mAh con pannelli solari, flash e manovella per ricaricarla quando non si ha a disposizione una presa di corrente, a 27€.