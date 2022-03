CLM rafforza la sua presenza in Italia attraverso Big Legal

Bigle Legal, una società tecnologica per la gestione del ciclo di vita dei contratti (CLM), ha fatto un altro passo avanti nella sua crescita in Europa espandendosi nel mercato italiano, con Sweet Legal Tech che si unisce a Digitalization and Legal Operations Consulting. Questo marchio si trova a Milano. Collabora con Bigle Legal Software per migliorare le prestazioni attraverso la tecnologia legale di aziende in vari campi come quello bancario, assicurativo, farmaceutico, immobiliare o dei beni di consumo.

La soluzione di Beagle Legal fornisce una piattaforma cloud che consente alle aziende di controllare l’intero processo di creazione, collaborazione, revisione, firma elettronica e archiviazione su cloud di tutti i tipi di contratto, dall’inizio alla fine. L’azienda tecnologica è pioniera e leader nel campo dell’automazione dei documenti in Spagna ed è presente nel Regno Unito, Austria, Paesi Bassi e Italia. Dispone inoltre di una rete di collaboratori in Europa e America Latina. Attraverso questa mossa, l’azienda vuole rafforzarsi come leader nel Sud Europa.

L’automazione dei documenti fornita dal software consente di creare tutti i tipi di contratti rispondendo al semplice modulo nel cloud e quindi esternalizzare il processo di approvazione al di fuori del pannello legale. In questo modo, il tempo dedicato alle attività ripetitive è ridotto al minimo e il processo di approvazione è assicurato per evitare contingenze legali derivate dagli errori più comuni nel processo tradizionale.

Alcune funzioni tecniche compatibili con i servizi di consulenza forniti da Sweet Legal Tech. L’azienda italiana fornisce una piattaforma di formazione, consulenza e prodotti informatici con l’obiettivo di trasformare i processi legali, amministrativi e burocratici delle aziende.

Potenziale mercato in Italia

Alejandro Esteve de Miguel, amministratore delegato e co-fondatore di Beagle Legal, ha affermato che l’associazione con l’azienda italiana è stata un passo importante a causa del “mercato italiano”. Tecnologia legale Ha il più alto potenziale di crescita e vogliamo partecipare attivamente al suo sviluppo, aiutando le aziende a regolamentare e proteggere i loro processi legali.

Da parte sua Giulio Missouri, Direttore amministrativo SweetLegalTech spiega: “Integrarsi con BigLegal è soprattutto un affare di mentalità. Le persone che hanno sempre utilizzato la tecnologia devono essere adeguatamente formate. Per completare correttamente un software è necessario partire dall’analisi tecnico-legale del documento, e le funzioni legali all’interno di ciascuna organizzazione.”