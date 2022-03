Queste sono le 8 nuove città più belle d’Italia – nel mondo

Il I Borghi più beli d’Italia சங்கம் (Associazione Borghi più Belli d’Italia) 8 piccole città d’Italia nella lista dei 334 comuni più belli del Paese.

Lo scopo di questa associazione e il suo elenco È valorizzare l’arte, la cultura, l’architettura e il patrimonio storico eccellenti Questi luoghi sono frequentemente visitati da turisti provenienti da tutto il mondo. Per essere in questa lista, i comuni devono riunirsi Alcuni requisiti correlati Tutela dell’ambiente, ospitalità turistica e tradizioni locali.

Le 8 nuove città più belle d’Italia sono:

1- Pagnara de Romagna (Emilia-Romagna)

È un comune 3mila persone E ha molti punti di riferimento turistici. Uno di questi è il castello dove si possono vedere la Roca Sforcesca, le mura, il fossato, il cortile, il Mastio e il Museo del Castello.

2- Deiva Marina (Liguria)

Questo piccolo paese si trova a La Specia, molto vicino alle famose Cincinnati Terre e Portofino. Il luogo ha il suo porto turistico come una delle sue principali attrazioni con i suoi ristoranti e bar. Da vedere, inoltre, anche l’antico Castello Da Pasano.

3- Casualdo (Campania)

Si tratta di uno Piccola città medievale ricca di attrazioni Funziona come un tunnel in quel momento. Alcuni dei suoi punti di interesse: la Cesa de San Nicola, il Palazzo Bisaba e il Monumento ai Caduti.

4- Ingria (Piemonte)

È una delle città più piccole della lista: ha una popolazione di oltre 50 abitanti. Si trova a Torino ed è una meta ambita per le attività all’aria aperta e gli sport.

5- Miglionico (Basilicotta)

La sua storia è strettamente legata a quella storia Castello del MalconsiglioCostruita tra l’VIII e il IX secolo. All’arrivo in città si consiglia di passeggiare per le sue strade per visitare le antiche chiese e altri edifici nascosti.

6- Lolov (Sardegna)

È l’ultimo villaggio medievale sopravvissuto dell’isola E il tempo sembra essersi fermato a questo punto. Molte delle case della zona sono in stato di abbandono e vi abitano ancora decine di anziani.

7- Rosasa (Piemonte)

Ci sono solo 89 persone in questo posto. Come altri paesini, la sua principale attrazione è il Castello Rosaாa, il cui giardino è quasi completamente preservato ed è circondato da un magnifico portico ricco di dipinti.

8- Versace (Lombardia)

Il centro di questa piccola città ha una storia di oltre 8 secoli. Una delle sue principali attrazioni è il Castello Malaspina. Presenta anche le torri di Porta Sotana e Porta Soprana, Cesa de Rossi, Cesa de Pianci e Piazza della Fierra.