Ricompare lo ‘youtuber’ Álex Tienda, ora diretto in Italia | Persone | Divertimento

Alex Store, Il youtuber E il documentarista messicano, che ha pubblicato i suoi primi post su Instagram annunciando dove si trovasse dopo che il suo account è stato disabilitato a causa di un hack sul suo computer.

L’invasione russa dell’Ucraina è iniziata il 24 febbraio, dopo di che migliaia di ucraini e stranieri sono fuggiti dal paese per paura di attacchi e bombardamenti.

Il negozio si trova a Kiev, in Ucraina, Documentando dal conflitto armato, ma ha perso i suoi averi quando si è trasferito da Kiev alla città di Gramadorsk. Il youtuber Ha denunciato il furto del suo computer e del resto dei suoi averi sul suo account Twitter, sebbene non fosse a conoscenza della parte russa o ucraina.

Quando ho viaggiato da Kiev a Gramadors, ho portato solo l’essenziale (zaino / macchina fotografica) poiché avevo intenzione di tornare a Kiev il giorno successivo. Lasciando il mio bagaglio, laptop/disco rigido in hotel e tornando a Kiev con l’inizio della guerra.

Oggi ho scoperto che sono già entrati nel mio laptop pic.twitter.com/WSkTdJWUSn – Alex Store (lexAlex Store) 26 febbraio 2022

Il messicano ha disattivato il suo account Instagram ed è rimasto in contatto con i follower solo tramite Twitter senza rivelare la sua posizione per motivi di sicurezza. Al momento non si sa cosa farà dopo aver lasciato il posto.

Un sacco di disinformazione o disinformazione viene diffusa sui miei account. Non sappiamo se siano russi o meno, ma il mio computer è a Kiev e i miei account e le mie informazioni sono stati rubati. Per me alcune persone pensano che l’interesse della Russia sia assurdo, ma la guerra ha tutte le informazioni. pic.twitter.com/y0TPutBsG2 – Alex Store (lexAlex Store) 27 febbraio 2022

Tuttavia, il suo ultimo post sui social media conferma che Diente ha potuto lasciare l’Ucraina e recarsi in Romania, dove è salito a bordo di un autobus per rifugiati: “Vado in autobus per rifugiati dalla Romania all’Italia. Scendo a Budapest. Paesaggi: Spettacolare! நீங்கள் Puoi vederlo negli ultimi episodi del mio prossimo documentario: UCRAINA🇺🇦 ”

Il youtuber Ha anche condiviso un video che ha documentato durante la fuga dall’Ucraina: “La frustrazione per la fuga dall’Ucraina ha portato al caos al confine e a una crisi umanitaria. Questo è quello che ho visto quando ho lasciato l’Ucraina per la Romania. (IO)