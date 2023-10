Codici Free Fire oggi, 27 ottobre 2023

Garena ha rilasciato i codici Free Fire e Free Fire MAX per venerdì 27 ottobre in modo che i suoi utenti possano riscattarli per premi gratuiti.

Fuoco libero È lo sparatutto mobile più importante al mondo e rimane al top con i suoi contenuti rinnovati e la possibilità di aggiungere oggetti di tutti i tipi. Garena ha pubblicato Codici Free Fire e Free Fire MAX oggi, venerdì 27 ottobre, così i suoi utenti possono scambiarli con premi gratuiti, come diamanti, skin, armi e altro.

Va notato che questi lo sono Codici Free Fire e Free Fire MAX Fornito dalla società di sviluppo di giochi Garena Ottenere bonus gratuiti come questo è del tutto legittimo Non dà motivo di temere sospensioni o divieti. Ne hanno uno Validità 24 ore, trascorso tale termine non potrà più essere utilizzato.

Fuoco libero | Codici di oggi, 27 ottobre 2023: tutte le skin, i diamanti e i premi gratuiti

MHM5D8ZQZP22

FFMCPSJ99S3

EYH2W3XK8UPG

FFMCPSGC9XZ

6KWMFJVMQQYG

HNC95435FAGJ

MCPW2D1U3XA3

BR43FMAPIEZZ

FFMCPSEN5MX

FF11NJN5YS3E

MCPW3D28VZD6

V427K98RUCHZ

MCPW2D2WKWF2

UVX9PYZV54AC

ZZZ76NT3PDSH

NPYFATT3HGSQ

XZJZE25WEFJJ

FF10617KGF9

Come riscattare i codici in Free Fire



Accedi al portale Free Fire Rewards facendo clic questo link.

Accedi con il tuo account Free Fire utilizzando una qualsiasi delle opzioni che scegli, che si tratti di Facebook, VK, Google, Huawei, Apple o Twitter.

Nella schermata qui sopra, inserisci il codice di dodici (12) cifre che ti abbiamo fornito sopra, senza trattini, nello spazio indicato, facendo attenzione a distinguere tra lettere e simboli, quindi conferma.

Una volta riscattato il codice, attendi semplicemente che i premi vengano visualizzati nel tuo account.

In generale, questo processo Può volerci circa mezz'ora. Dopo aver confermato il nuovo codice in Free Fire. Vale la pena ricordarlo La maggior parte dei codici scade entro 24 ore Se viene annunciato, assicurati di farlo lo stesso giorno.

