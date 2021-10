Colombiani: l’annuncio di Anthony de Vila in Italia: “Sono andato in tournée, voglio viaggiare”

lCondizione di Anthony de Vila ha una prospettiva molto seria, Perché ho potuto scoprirlo questo mercoledì. L’ex calciatore colombiano ha risposto ad alcune domande dei media italiani Stylo24Tuttavia, l’annuncio più cupo per il suo futuro è stato dato dall’avvocato che lo rappresenta a Napoli.

“Sono stato in Italia per turismo e amo viaggiare. Mi hanno arrestato ma non conoscevo una sola frase, non sapevo nienteIl samaritano di 58 anni di cui parla Fabrizio De Maio, l’avvocato che guida il suo processo giudiziario.

Quando si consulta De Vila Si dice che Galle Cartel e Rodriguez siano collegati agli affari illeciti dei fratelli OrezuelaEvitò bruscamente di rispondere “Non ho risposto”. “Credo nella giustizia”, Si è limitato a dire della sentenza definitiva ingiusta o parziale della sua nativa Colombia.

De Mayo ha nuovamente notato che questo caso era un compito impossibile Il Puffo Dal carcere ha insistito per servire in Italia al momento della condanna: “Per me questa è una vera missione impossibile. Devo lavorare duro, con tutte le mie forze. Deve continuare ad essere imprigionato ogni giorno per dodici anni senza benefici“, ha concluso.