Come accendere il computer direttamente dalla scheda madre

Molte schede madri moderne includono già un pulsante sul PCB stesso che ti consente di avviare il computer direttamente da lì, quindi se la tua scheda madre è una di queste, non devi fare molto di più che premere quel pulsante. Tuttavia, non tutte le schede madri hanno quella gamma extra (generalmente solo medio-alta e superiore), ma anche se hai un computer relativamente vecchio, puoi farlo usando il metodo che ti diremo in seguito.

Potrebbe essere perché il pulsante di accensione sul case del tuo computer ha smesso di funzionare, o potrebbe essere semplicemente perché “aria” l’hardware perché stai eseguendo test o diagnostica. In ogni caso, di seguito imparerai come avviare il tuo computer direttamente dalla scheda madre e senza bisogno di strumenti o fronzoli speciali.

Per fare ciò, è necessario disporre di un file Cacciavite Di piccole o medie dimensioni, e bisogna individuare i connettori sul pannello frontale della scheda madre, che generalmente si trovano nella zona in basso a destra della scheda stessa, molto vicino al bordo, identificato come F_PANEL. Si tratta di una serie di pin a cui di solito fissiamo il pannello frontale della scatola, che include i cavi per l’alimentazione, il ripristino, i LED di stato o l’altoparlante piezoelettrico.

Di solito, questi pin vengono toccati solo quando costruisci il computer da zero e rimangono per sempre con i cavi collegati; Tuttavia, stiamo cercando modi alternativi per accendere il computer quando non vuoi o non puoi utilizzare il pulsante sulla custodia, quindi è ora di riutilizzarlo.

Prima di tutto, dovresti sapere che il dispositivo deve essere collegato e l’alimentatore acceso, perché quello che faremo è farlo funzionare come se stessimo premendo un pulsante. È necessario individuare due pin che sono stati nominati PWR_BTN anche PWR_SWE, se hanno il cavo collegato, devi scollegarlo. Quindi inserire un cacciavite a testa piatta e tenerlo sulla parte di plastica dell’impugnatura, in modo che la sua estremità tocchi entrambe le viti contemporaneamente.

In questo modo avremo fatto chiudere il circuito e il computer si accenderà come se avessimo premuto il pulsante. non preoccuparti, Non accadrà nessuna scintilla Non c’è pericolo di folgorazione (ma è comunque meglio farlo con estrema cautela per ogni evenienza). perché? Di solito hai il cavo che va al pulsante di accensione nella scatola collegato a questi due pin, e quando premi il pulsante di accensione è proprio perché il circuito è chiuso… inserendo un cacciavite e “agganciando” questi due pin, farai esattamente la stessa cosa.