Passo dopo passo, ti spieghiamo cosa dovresti fare per avere fino a tre diversi account Telegram sullo stesso cellulare.

Dimentica di acquistare un altro cellulare, di utilizzare il secondo spazio del tuo smartphone e qualsiasi altro modo tu possa immaginare. per due conti diversi cavo in un telefono cellulare Basta entrare nell’applicazione e seguire i passaggi che ti spiegheremo. Questa funzione è disponibile nell’applicazione della piattaforma di messaggistica, Non è nemmeno necessario abbonarsi Telegramma Premium.

Servizio competitivo Il WhatsApp facilmente consentito Lo stesso utente utilizza fino a tre account dello stesso telefono cellulare. Questo è molto utile, ad esempio, per coloro che hanno Un account diverso per il lavoro e un altro per quello personale. Successivamente, vediamo passo dopo passo come puoi avere due diversi account Telegram su uno smartphone.

Come avere due account Telegram sullo stesso cellulare

Uno dei grandi vantaggi dell’utilizzo di Telegram come piattaforma di messaggistica è che ti consente di utilizzare fino a tre account diversi sullo stesso cellulare. in questo modo, Non dobbiamo usare un’altra stazione o ricorrere a un secondo spazio Hanno alcuni modelli. Chi utilizza più account per comunicare può gestirlo da un unico smartphone.

Un altro aspetto positivo è che per sfruttare la funzionalità multiaccount di Telegram non è necessario abbonarsi alla versione a pagamento, Telegram Premium, è Disponibile per tutti gli utenti della piattaforma. Devi solo accedere all’app Telegram sul tuo cellulare e Segui questi semplici passaggi:

Clicca su Tre linee orizzontali dall’angolo in alto a sinistra. Clicca su Freccia in giù che appare a destra del tuo nome. andare all’interno “Creare un account”. Inserisci il numero di telefono dell’account che desideri aggiungere.

Quando aggiungi un secondo o un terzo account Telegram, puoi scegliere Che tu voglia sincronizzare i contatti o meno. In pochi secondi, questo nuovo account sarà disponibile e potrai usarlo normalmente. Per passare da un numero di telefono aggiunto all’altro, basta farlo Apri il menu sul lato destro e tocca l’account che desideri utilizzare.

Anche l’opzione per aggiungere un nuovo account a Telegram è Disponibile nel programma per il computer. Il processo è molto simile: premi il pulsante a tre righe nell’angolo in alto a sinistra, fai clic sulla freccia in basso e vai su “Aggiungi account”.

Se non stai ancora utilizzando questo servizio di messaggistica, ricorda che puoi farlo Scarica Telegram Molto facilmente e senza pagare nulla. Senza dubbio lo è Alternativa a WhatsApp Ne vale davvero la penaE questa capacità di aggiungere più account ne è solo la prova.