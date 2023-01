Come continuerà il prezzo di Bitcoin dopo essere balzato a $ 20.000?

Pubblicità

Il prezzo di Bitcoin (BTC) ha raggiunto i 21.200$ all’inizio del 14 gennaio, per poi arretrare leggermente fino alla fascia dei 20.000$. La criptovaluta non è stata scambiata a questi livelli da prima del crollo di FTX che ha trascinato il suo prezzo al minimo annuale. Pertanto, l’attuale rally ha acceso il sentimento rialzista tra alcuni trader.

“Il mercato ribassista di Bitcoin è ufficialmente cancellato” Egli ha detto Il trader di Crypto Rover è entusiasta Fino a $ 21.000 USD. Tuttavia, molti non erano d’accordo, incluso il commerciante Hustle, che glielo disse mi sono ricordato Quella “grande resistenza ci ha appena spinto indietro”. “E non abbiamo ancora raggiunto il limite superiore”, quindi “nulla è cancellato”, ha risposto in mezzo a questo mercato ribassista che ancora non sembrava cambiare direzione.

Nonostante questo, Crypto Rover calcolatodel tuo sentimento rialzista, in cui acquisti $ 3.000 Bitcoin in un giorno. S stimato Chi vede un segno storico di accumulazione in questa area di prezzo. Inoltre, altri analisti erano ottimisti riguardo a questo rally.

Bitcoin è balzato a 21.000 dollari il 14 gennaio, il livello più alto in due mesi. Linea: TradingView.

$ 25.000 potrebbero essere il prossimo passo per alcuni analisti

SantinoCrypto Trader indiano Bitcoin sta rompendo il canale di ribasso generale con volume e consistenza, superando media mobile settimanale per la prima volta in quasi un anno. “Questo è davvero qualcos’altro, e questo mi sembra davvero ottimista”, ha concluso. Ha avvertito che questa assemblea Può valere fino a $ 25.000 USD.

Come rivelato beneficierà Ogni calcio per andare Lungo Anche figura. S spiegato Quindi, anche se non è chiaro se abbiamo visto il fondo di questo mercato ribassista, considera questi prezzi come un’opportunità di acquisto per i prossimi 2-3 anni.

La questione se abbiamo toccato il fondo in Bitcoin e Crypto è discutibile. Ciò che è chiaro è che il rally rialzista ha più potere di quanto tutti ci aspettassimo. Ha sorpreso molti. SantinoCripto, trader di criptovalute e avvocato.

Tuttavia, altri analisti hanno escluso che il bitcoin possa continuare a salire. Con questa altezza, “Le persone stanno già sognando $ 25.000 USD”, Egli ha detto Grande mago. Ma, allo stesso tempo, ci sono diverse grandi aziende globali nel settore delle criptovalute Sono licenziamenti Il personale ricorda. “Non ti rendi conto che c’è qualcosa che non va?” chiese.

GranMalo, che lo ha rivelato in precedenza investire in sopportare il futuroE aggiunto“Ammetto di essere stupito dalla tendenza al rialzo di Bitcoin e dalla forza con cui lo sta facendo, ma vado avanti con le mie previsioni, insistendo sul fatto che si tratta di un’altra buona trappola per tori, quindi al momento c’è un sentimento rialzista. Dai, come al solito”.

È profondo il fatto che, per circa un anno (marzo 2022), non abbiamo avuto molte candele verdi di BTC di fila. “È stato allora che siamo arrivati ​​a $ 48.000 e sai cosa è successo dopo, 8 giorni dopo abbiamo perso $ 6.000”. indiano. Queste escursioni non sono salutari, sono manipolate da chi vuole farti credere che stiamo andando alla luna (alla luna) “.

In questo senso, GranMalo mantiene la sua posizione che non abbiamo ancora visto minimo di questo mercato BTC ribassista. Nel frattempo, altri credono che sia già stato calpestato, come l’economista Gael Sanchez-Smith, che Egli ha detto Che questo rialzo confermerà il fondo. Ha stimato che “è improbabile che Bitcoin scenda sotto i 15.600$”.

Bitcoin sotto i 20.000 dollari, dicono, “non avevano senso”

Alla luce di questo contesto, diversi analisti concordano L’arresto anomalo che ha causato l’arresto anomalo di FTX è stato completato, almeno per ora. Alcuni di loro erano specialisti Cifra immortale S Adam Buckche ha inoltre sostenuto che Bitcoin “sotto i $ 20.000, semplicemente non aveva senso”.

Inoltre, ImmortalCrypto compresso Quel $ 20.000 è un prezzo privilegiato per tre motivi. È il prezzo prima del massimo storico del 2017, l’ultima resistenza prima del nuovo massimo storico del 2021 e il punto di rottura nel crollo dell’FTX. “La battaglia per l’accettazione al di sopra di questo numero sarà difficile”, ha concluso.