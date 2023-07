Come creare messaggi di testo automatici su iPhone

Uno dei vantaggi delle nuove tecnologie è che abbiamo sempre accesso alle informazioni. La capacità di comunicare ovunque ci troviamo, tramite chiamate o messaggi. Uno dei lavori più utili è un lavoro Invia messaggi automaticamente dal nostro iPhone. In questo modo possiamo farlo in qualsiasi momento a chiunque senza farlo noi stessi, e ti diremo come.

Invia messaggi automaticamente dal tuo iPhone

Anche se a volte andiamo online a causa del lavoro o della mancanza di tempo, non possiamo inviare messaggi in tempo. Un modo per farlo in modo facile e semplice è attraverso Scorciatoie dell’applicazione. Attraverso di esso possiamo programmare tanti messaggi quanti sono i contatti nella nostra agenda. L’app è uno strumento potente che la maggior parte degli utenti non sa come utilizzare. Possiamo automatizzare quasi tutte le funzioni del nostro iPhone, in modo semplice. In questo caso vedremo come creare e inviare SMS senza utilizzare il cellulare. Tieni presente che è diverso dalla personalizzazione delle risposte. I passi che dobbiamo seguire sono i seguenti.

Se non abbiamo l’applicazione installata sul nostro cellulare, possiamo scaricarla da un file Apple Store.

Siamo pronti per partire, apri l’app sul tuo iPhone e tocca il pulsante “ automazione Troviamo l’icona nel menu in basso dello schermo.

Troviamo l’icona nel menu in basso dello schermo. Successivamente, selezioniamo l’opzione Automazione personale. Da qui dobbiamo seguire i passaggi indicati dalla procedura guidata.

Innanzitutto, imposta l’ora in cui verrà inviato il messaggio. Apri il menu e seleziona File giorno e ora . Come con le altre opzioni, possiamo programmarlo per ripeterlo giornalmente, settimanalmente o mensilmente.

. Come con le altre opzioni, possiamo programmarlo per ripeterlo giornalmente, settimanalmente o mensilmente. Successivamente, selezioneremo il messaggio che desideri inviare automaticamente. Per fare ciò, fare clic su “ Aggiungi lavoro

Tra le opzioni disponibili scegliamo “mandare un messaggio”

È ora di includere la lettera e decidere a chi la invieremo.

Per includere il destinatario possiamo scegliere se farlo con singoli contatti o gruppi. Quest’ultimo è molto utile per inviare messaggi a gruppi di trasmissione, soprattutto se lo usiamo professionalmente.

Una volta definiti tutti i parametri, Manteniamo l’automazione E quando sarà il momento, verrà inviato automaticamente fino a quando non ti diremo diversamente. Per farlo non ci resta che entrare nuovamente nell’applicazione, disattivando o eliminando l’automazione.

Possiamo ripetere il processo e creare tutte le automazioni che riteniamo opportune, sia per inviare nuovi messaggi ad altri contatti che per eseguire altre operazioni, poiché l’applicazione ci offre una grande varietà di combinazioni che possiamo eseguire. Questa app Offre molte opzioni di personalizzazione Per risparmiare un sacco di tempo. Grazie all’automazione, possiamo sfruttare molte funzioni del nostro iPhone senza doverlo sbloccare, semplicemente con una semplice configurazione. Devi solo conoscere le opzioni che l’applicazione ci offre.