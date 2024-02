Come guardare i video di TikTok in TV: 3 modi per farlo

È possibile guardare i video TikTok sulla TV utilizzando questi metodi. Segui i tutorial e goditi i tuoi video preferiti su uno schermo più grande.

TikTok è disponibile sui televisori Samsung, LG, TCL e su tutti i dispositivi che dispongono di Android TV al loro interno.

TikTok ha realizzato ciò che molti pensavano fosse impossibile, Qual è il problema? Diventare una delle piattaforme social più popolari al mondo. Grazie alle modifiche apportate all'app negli ultimi anni, TikTok è diventato più di una semplice piattaforma video.

TikTok ti consente di inviare messaggi, creare gruppi e persino vendere prodotti direttamente dall'app stessa e da allora TikTok ha guadagnato costantemente follower Ha più di un miliardo di utenti attivi Su base mensile, un numero che cresce di giorno in giorno.

Naturalmente, a differenza di altre piattaforme che offrono gli stessi servizi, come YouTube, Guardare i video di TikTok in TV diventa un lungo viaggio per la maggior parte degli utenti, Perché? Per il semplice motivo che la piattaforma in questione non offre l'esperienza dell'utente “Facile da capire” Quando provi a guardare video su altri dispositivi.

È possibile guardare i video TikTok sulla TV utilizzando questi tre metodi

Se vuoi condividere momenti unici con la tua famiglia mentre guardi i video di TikTok, o vuoi che i tuoi amici vedano i video che hai salvato come preferiti, non devi necessariamente inviarli tramite l'app di messaggistica, perché se li incontri in la stessa stanza, Puoi guardare questi video in TV, Come? Implementa uno di questi metodi.

Scarica l'app ufficiale TikTok sulla tua smart TV

TikTok non è disponibile solo su Android, iOS e PC; È presente nei sistemi operativi smart TV più diffusi: Tizen, WebOS, Android TV e Google TV. Se hai un televisore con un sistema operativo integrato (Samsung, LG, TCL, ecc.), Puoi scaricare l'app TikTok dall'App Store per il suddetto sistema operativo.

Naturalmente, assicurati che la tua TV abbia spazio disponibile nella memoria interna, perché L'app TikTok pesa più di 500 MB a seconda del sistema operativo su cui desideri installarla. Una volta scaricato e installato, potrai guardare i video dalla sezione “per te”E accedi anche con il tuo account.

Duplica lo schermo del cellulare sulla TV

In alcuni casi l’app ufficiale TikTok non può essere scaricata per i televisori, perché alcune smart TV non sono compatibili con essa. Questo non dovrebbe essere un ostacolo alla visione dei video TikTok in TV, perché La maggior parte dei dispositivi mobili Android può connettersi a quasi tutte le smart TV Direttamente e senza cavi.

L'unica cosa che devi fare è eseguire il mirroring dello schermo del tuo cellulare sulla tua smart TV. In questo modo potrai Apri l'app TikTok e visualizza qualsiasi video dal tuo dispositivo. Vale la pena notare che su TikTok ci sono video che possono essere riprodotti a schermo intero, quindi utilizzerai l'intero schermo della TV senza problemi.

Trasmetti video TikTok alla TV

@tiktoknewsroom Entra fuori dal telefono! Questa nuova soluzione out-of-home consente a brand e partner di estendere i contenuti TikTok oltre la piattaforma, nel mondo reale attraverso la visualizzazione su cartelloni pubblicitari, cinema, ristoranti, aeroporti, stazioni di servizio, negozi al dettaglio e altro ancora. 🌎 🤩 Scopri di più al link nella nostra biografia! ♬ Al-Widyan – Studio sonoro ufficiale

Ultimo ma non meno importante, l'app ufficiale TikTok per Android sta attivando una funzionalità Ti consente di inviare qualsiasi video alla tua TV. Solo questa funzione Può essere utilizzato se la tua smart TV ha Android TV o Google TV al suo interno.

Per usarlo, devi Aggiorna la tua app TikTok alla versione più recente sul tuo terminale, quindi segui questi passaggi:

Apri il video che desideri guardare sulla TV.

Fare clic sul pulsante “Coinvolto”.

Infine, premi “Invia a TV”.

Una volta eseguiti questi passaggi, TikTok si connetterà alla Smart TV che si trova nella stessa rete WiFiquindi il video verrà riprodotto automaticamente.

