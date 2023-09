Come inviare foto di alta qualità su WhatsApp

Potere Scatta foto di buona qualità L’importanza del cellulare sta diventando sempre più importante, soprattutto per chi sta pensando di acquistarne uno, e negli anni è diventata la nostra fotocamera per eccellenza, quella che è sempre a portata di mano e con cui catturiamo tutti quei momenti divertenti e momenti felici. E non vogliamo dimenticare.

Anche essere la persona responsabile di raccoglierle in un gruppo di amici e poi condividerle con gli altri non è strano, ma farlo tramite le solite app di messaggistica a volte significa perdere una certa qualità nelle foto. Tuttavia, ora è possibile Condividi foto tramite WhatsApp senza perdere un po’ di qualità.

Condividi con alta precisione

UN Nuovo aggiornamento WhatsApp Già consentito Condividi foto in alta qualità (HD)in modo molto semplice, basta specificare come desideri inviarlo affinché i nostri familiari, amici o colleghi lo ricevano senza perdere l’identificazione.

Per fare questo, dovremo semplicemente farlo Seleziona l’immagine, il numero di foto che vogliamo condividere, proprio come facciamo normalmente. Sarà allora, prima di cliccare sull’icona di invio, che dovremo guardare una nuova icona che appare in cima all’elenco, un’icona contenente le lettere “Alta risoluzione” (molto accurato).

Se clicchiamo su di esso possiamo scegliere tra due tipi di qualità per l’immagine:Standard di qualità“(900 x 1600) e”Qualità HD” (2268 x 4032). La seconda opzione sarà la massima qualità, considerando che le immagini ad alta risoluzione, sebbene più nitide e con una migliore definizione, sono anche Occuperanno più spazio di archiviazione e impiegheranno un po’ più tempo per la spedizione.

Dopo aver fatto clic su di essa, l’immagine verrà inviata in risoluzione HD e possiamo controllarla qui sotto dove apparirà Marchio HD.

Questa opzione funzionerà solo con le immagini che realizziamo Con il nostro telefono O quello Ci è arrivato in qualità HDIn caso contrario non sarà possibile modificare la delibera ed inviarla in questo modo.