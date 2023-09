Bing Image Creator: cos’è, come funziona e come creare immagini con l’intelligenza artificiale gratuitamente

Programma per creare immagini Bing Funziona utilizzando una versione avanzata di DALL-Eche è il modello di creazione delle immagini di Amnesty International Azienda OpenAI. Questa è la stessa azienda responsabile ChatGPT e GPT-4quali sono le tecniche utilizzate Chatta con Bing Per interagire con te.

Cos’è il software di creazione di immagini Bing?

Programma per creare immagini Bing Si tratta di un sistema per creare immagini attraverso l’intelligenza artificiale, il tutto gratuitamente. Con questo strumento dovrai solo scrivere a Bing Cosa vuoi, tuo Amnesty International Realizzeremo quattro disegni per te in base alla tua richiesta o Convocato.

Ciò significa che Programma per creare immagini Bing Funziona lo stesso DALL-EPerché è la versione avanzata di questa intelligenza artificiale. Pertanto, è in grado di comprendere ciò che gli chiedi nel linguaggio naturale, poiché è stato addestrato a comprendere le formule che utilizziamo quando ci esprimiamo e a formulare una richiesta su ciò che vogliamo che disegni.

E come? DALL-E Formatosi attraverso un’enorme libreria di opere d’arte e fotografie, vale a dire Programma per creare immagini Bing Lo userà per poter disegnare utilizzando modelli specifici. Puoi chiedergli di disegnare qualcosa nello stile di un pittore famoso o di uno stile artistico specifico, e lui saprà interpretare la tua richiesta per disegnare ciò che desideri

Inoltre, questo sistema di intelligenza artificiale È anche in grado di combinare concetti, stili e temi per un’immagine.

Come funziona Bing Image Creator?

Programma per creare immagini Bing Utilizza il cosiddetto modello di diffusione, ovvero i sistemi intelligenza artificiale Possono creare immagini dal nulla. In questo processo di generazione, impara dalle strutture sottostanti dei dati per addestrarsi ed eliminare il rumore gaussiano Delle immagini sfocate, quali sono le piccole distorsioni che possono essere generate in questo tipo intelligenza artificiale.

Come utilizzare Bing Image Creator?

Potrai provare Programma per creare immagini Bing Accesso diretto a ragnatela A bing.com/create. In esso, digita il comando desiderato e quindi fai clic su di esso si unisce E creare. Quando lo fai, ti verrà chiesto di accedere con il tuo account. Microsoft.

In questo Amnesty International Inizialmente puoi solo effettuare ordini Inglesenonostante Microsoft Conferma che aggiungeranno più lingue nel tempo. Una volta effettuato l’accesso e digitato il primo comando, Programma per creare immagini Bing Ci vorrà un minuto o due per generare quattro immagini con la descrizione richiesta. Una volta creato, puoi fare clic su ciascuno per vederlo ingrandito.

Quando fai clic su un’immagine, sarai in grado di ottenerla con precisione 1024×1024. Qui avrai opzioni per condividere, scaricare e utilizzare quando vuoi, così come dove vuoi. Avrai anche un pulsante Salva per aggiungerlo al tuo account.