Nintendo annuncia l’apertura del proprio museo

Un modo per onorare l’intera eredità di Nintendo.

Tutti gli appassionati di videogiochi saranno entusiasti di sapere dell’imminente apertura del Museo Nintendo.

Nintendo, senza dubbio Una delle aziende più importanti del nostro settore, e quindi tutta la loro pubblicità in generale è di grande interesse. Ciò è del tutto vero se andiamo direttamente agli annunci inclusi negli eventi live, come il recente Nintendo Direct, in cui abbiamo appreso di nuovi progetti come F-Zero 99 o il remake di Paper Mario: The Millennial Door, anche se oggi metterà in evidenza una delle loro pubblicità, forse la pubblicità più trascurata. Sì, come avrai letto nel titolo Segnaliamo l’apertura del Museo Nintendo.

Purtroppo Non vengono forniti molti dettagli su cosa vedere in questo museo, ma è stato chiarito che siamo di fronte a quello che la stessa azienda giapponese chiama il “Nintendo Expo”, quindi è probabile che potremo vedere alcune delle mostre più interessanti sui videogiochi e sulle console di questa azienda. Anche questo posto è conosciuto La sua costruzione dovrebbe essere completata entro marzo del prossimo anno 2024con sede a Kyoto, in Giappone.

Annunciato in precedenza al Nintendo Expo, il Museo Nintendo di Kyoto, in Giappone, esporrà un’ampia gamma di prodotti Nintendo risalenti alla storia dell’azienda. Restate sintonizzati per ulteriori informazioni, poiché la costruzione dovrebbe essere completata entro la fine di marzo 2024. #NintendoDirect pic.twitter.com/xeEOivcVHp – Nintendo of America (@NintendoAmerica) 14 settembre 2023

Come affermato nella loro pubblicazione ufficiale Dovremo restare sintonizzati per ulteriori informazioni nei prossimi mesi. Su cosa troveremo in questo museo o quando aprirà al pubblico. Per ora possiamo semplicemente dire che è emozionante sapere che un’azienda con una storia così grande voglia far conoscere la propria storia.

Nintendo: un’azienda con molta storia

Nintendo probabilmente ha avuto un ruolo da protagonista nell’infanzia della maggior parte dei fan dei videogiochiIl che rende l’apertura di questo museo ancora più emozionante. Questa azienda ci ha regalato grandi franchise, come Super Mario Bros o The Legend of Zelda, ma ci ha anche regalato console che dureranno nelle generazioni a venire, come Nintendo 64, Wii o anche l’ultimo Nintendo Switch.

Per questo motivo ogni appassionato del settore d’ora in poi sognerà di poter andare al Museo Nintendo, anche se sappiamo che tipo di mostre ci saranno, o addirittura come saranno. Il prezzo da pagare per poter percorrere tutte le sue corsie.