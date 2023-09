L’eccessiva radiazione dell’iPhone 12 verrà risolta con un aggiornamento Apple

È stata sicuramente una delle novità della scorsa settimana, anche prima della presentazione dell’iPhone 15 martedì scorso. Si tratta di vietare la vendita dell’iPhone 12 in Francia, a causa degli elevati livelli di radiazioni rilevati in questi dispositivi. nonostante Manzana La maggioranza ha negato, e la verità è che ora riconosce parzialmente ciò che ha rivelato l’agenzia francese, e si sta muovendo per lanciare un aggiornamento che ridurrà questi livelli di radiazioni.

La soluzione è all’orizzonte

Reuters ha riferito dei piani di Apple per risolvere questi gravi problemi sorti in Francia, che hanno avuto una profonda risonanza in paesi di tutto il mondo, tra cui la Spagna, dove anche le associazioni dei consumatori hanno chiesto il ritiro del dispositivo. In questa occasione abbiamo appreso che Apple Sto già lavorando all’aggiornamento del software Ciò ridurrà le radiazioni del telefono in test specifici, a causa dei quali ha dovuto interrompere la vendita dell’iPhone 12.

Non sappiamo come Apple riuscirà a ridurre queste radiazioni con un semplice aggiornamento software Senza dover toccare nulla sui dispositivi hardware. Qualcosa che ha senso d’altronde perché per chi è di Cupertino sarebbe devastante dover aggiornare l’hardware dei propri dispositivi. Si prevede che la nuova versione arriverà appositamente per questi telefoni iPhone 12 e siamo consapevoli che dovrà anche correggere eventuali risultati anomali che potrebbe fornire riguardo alle radiazioni in altri mercati.

Anche se sembra che da allora non sarà l’unico paese a dover offrire questa soluzione agli utenti di iPhone 12 Le autorità di tutta Europa hanno espresso preoccupazione Per i risultati di questi test si chiede anche una risposta da parte di Apple affinché non finisca per vietare la vendita dei suoi dispositivi anche in questi altri paesi.

C’è un problema per i regolatori francesi?

Apple ha confermato nella sua dichiarazione che rilascerà l’aggiornamento software agli utenti in Francia Adeguamento del telefono cellulare al protocollo utilizzato dai regolatori francesi. Tutto questo perché Sperano che l’iPhone 12 sia ancora disponibile in Francia. Nello specifico, quelli di Cupertino hanno attribuito questa controversia allo specifico protocollo di test stabilito dagli organismi di regolamentazione francesi, e non effettivamente al problema di sicurezza derivante dagli alti livelli di radiazioni.

Ciò che Apple sta dicendo è che sì, Questo problema verrà risolto con l’aggiornamentoMa in realtà va tutto bene, e sono gli enti regolatori che potrebbero aver fornito letture errate o inappropriate. Almeno questo è ciò che significa questa affermazione. Si prevede che l’aggiornamento arrivi quasi immediatamente, poiché Apple subisce danni economici e di reputazione ogni giorno che passa.