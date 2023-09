Il modo più rapido per accedere all’app web EA Sports FC 24 Ultimate Team

Grazie all’app Google Authenticator possiamo risparmiare molto tempo ed evitare le code che si creano durante l’autenticazione della nostra identità tramite messaggio.

In questo modo possiamo accedere più velocemente all’app web EA Sports FC 24 Ultimate Team

Dobbiamo ancora aspettare a poco più Fino all’arrivo della data di uscita ufficiale di EA Sports FC 24, ovvero quando tutti potremo accedervi Al nuovo indirizzo. Tuttavia, l’ingresso sarà aperto venerdì per la prima volta a coloro che lo hanno fatto Accesso anticipatoIn effetti, per molti è ora disponibile il pre-download. Quando entreremo per la prima volta in Ultimate Team, lo faremo Più informati che mai grazie a leak e dichiarazioni ufficiali.

IL Ultime informazioni non ufficiali È venuto dalle mie mani Sharif Calcioche ha pubblicato quelli che potrebbero essere i primi requisiti per le evoluzioni con i primi giocatori aggiornabili, A Meccanica che sarà molto utile E che possiamo iniziare a beneficiarne in modo completamente gratuito se siamo fondatori.

🚨Trapelano requisiti per sviluppi gratuiti e anche a pagamento. Quelli sono per CB e LW. idee? Assicurati di seguire @vochirev & @Criminal__x #fc24#eafc24 pic.twitter.com/3DSvWT7rIA – Fut Sheriff (@FutSheriff) 17 settembre 2023

D’altra parte, il suo Account EA ufficiale E’ già coinvolto Prime informazionicome annunciare il miglior giocatore del campionato italiano o del campionato tedesco per questo mese.

Tuttavia, tutti gli utenti sono stati rivoluzionati per un motivo diverso, vale a dire Accesso alle applicazioni Web, a cui possiamo accedere prima del titolo per preparare le nostre prime squadre, aprire le nostre prime buste e affrontare i nostri primi acquisti. Ma, Le prime ore di ingresso sono un vero inferno A causa del volume di utenti che tentano di accedere.

Richiedendo questo accesso, L’EA invia un’e-mail utilizzata per l’autenticazione Che siamo davvero noi a provare ad accedere al nostro account. Questo messaggio Possono volerci ore e ore.ma c’è un modo per ottenerlo Verifica istantanea.

In questo modo possiamo accedere all’applicazione web più rapidamente

Questo metodo dipende dall’utilizzo Autenticatore di Googleche è l’applicazione utilizzata Genera codici di verifica istantaneamente. Con esso saltiamo la coda di persone che chiedono a EA di inviare loro un’e-mail di verifica Possiamo accedere immediatamente all’applicazione web.

Qualsiasi utente può accedere all’applicazione web fin dal primo giorno? Chiunque abbia giocato alla versione precedente del titolo lo ha fatto. In questo caso, se non abbiamo giocato a FIFA 23 Ultimate Team, dovremo aspettare di giocare a EA Sports FC 24 per accedere alla web app.

Prima di iniziare la spiegazione, ci teniamo a sottolineare che questo processo è legale al 100%. Concesso in licenza da EA e non presenta alcun rischio per la sicurezza del nostro account O le nostre password.

Primo passo: accedi al nostro account Electronic Arts

Dovremo semplicemente effettuare il login Indirizzo web dell’EA E Accedi con lo stesso utente Cosa che faremo il giorno in cui inizieremo il nostro viaggio in EA Sports FC 24 Ultimate Team. Una volta fatto questo, Accederemo alle impostazioni del nostro account.

Passaggio 2: configura la sezione di sicurezza

Ora nelle nostre impostazioni utente, dobbiamo Accedi alla scheda Sicurezza. Questo ci mostrerà, tra le altre cose, la password e Verifica dell’accessoCodici di sicurezza, ecc.

Andremo a questo secondo punto e Nell’opzione preferenze faremo clic su Modifica. In questo modo ci invieranno un’e-mail con un codice, quindi È importante eseguire questo processo il prima possibilePerché se non in questo momento Affronteremo lo stesso problema Rispetto al tentativo di accedere a un’applicazione Web.

Dopo aver inserito questa serie di numeri, possiamo Modificare il canale attraverso il quale vengono ricevuti. Lì faremo clic su Applicazione per la generazione di codiceche sarà la nostra nuova priorità.

Passaggio 3: sincronizza Google Authenticator e l’account EA

A questo punto non ci resta che… Collega questa app a EA. Perché ciò avvenga, non ci resta che farlo Scarica Google Authenticator Sul nostro smartphone o Negozio online Chrome Accedi con la stessa email del tuo account EA.

Una volta completato questo semplice processo, saremo pronti per l’attività Il mercoledì successivo,Quando vogliamo accedere all’applicazione web, la verifica viene effettuata tramite Google e non tramite EA, Evitare la saturazione Cosa che accadrà e ce lo permetterà Accesso senza alcun tipo di attesa.