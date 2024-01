Come inviare messaggi audio o video su Telegram Può essere riprodotto una sola volta

Se non desideri condividere e trasmettere video o note vocali, puoi renderli riproducibili una sola volta.

Lascia che ti spieghiamo Come inviare messaggi vocali e video monouso su telegramma, Nuovo lavoro Che ha iniziato a raggiungere tutti gli utenti. In questo modo, quando invii un messaggio vocale o un videomessaggio, dopo che l'altra persona lo sente o lo vede, una volta scomparso, sarà perduto per sempre.

In questo articolo spiegheremo come utilizzare questa funzione in modo semplice e comprensibile. È utile nei casi in cui vuoi comunicare qualcosa, ma non vuoi condividere il messaggio ancora e ancora in altre conversazioni. Pertanto, ti assicurerai che ciò che hai da dire venga ascoltato solo dalla persona a cui lo stai inviando.

Messaggi audio e video monouso

La prima cosa che devi fare è Inizia a registrare il messaggio e attiva l'opzione vivavoce. Per fare ciò, quando tieni premuto il dito sul pulsante per registrare il messaggio audio o video, Spostalo sull'icona del lucchettoCiò mantiene la registrazione in corso anche se sollevi il dito.

Quando attivi questa opzione, in modalità di registrazione in vivavoce, vedrai un'icona per renderla fugace. Clicca su questa icona con il numero 1 all'interno di un cerchioQuesta modalità verrà attivata in modo che il destinatario possa ascoltare o vedere il messaggio una sola volta.

E questo è tutto. Una volta attivata questa opzione, puoi continuare a registrare il messaggio. In realtà, Non è necessario interrompere la registrazione per attivare la modalità. Quando hai finito, invia semplicemente il messaggio e quando l'altra persona lo sentirà verrà automaticamente eliminato.

Sebbene tu abbia potuto vedere questo processo per le note vocali negli screenshot, Per le note video, è esattamente lo stesso. Ricorda, se tocchi semplicemente l'icona del microfono, questo si trasformerà in una fotocamera e potrai registrare videonote con la stessa interfaccia.

