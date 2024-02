Come ottenere Rick Grimes da The Walking Dead?

02-08-2024



I crossover non gli sono più estranei Call of Duty. Da qualche tempo, personaggi di altri franchise sono apparsi in questi giochi come agenti giocabili, dando ai giocatori l'opportunità di utilizzare personaggi al di fuori del mondo di gioco. Activision.

Ultime funzionalità di collaborazione morti che camminanoSpecificamente per la serie AMC basata sul fumetto omonimo. Come parte di questa collaborazione, è stato aggiunto al gioco un nuovo agente, Rick Grimes, l'eroe della serie.

NB: Anche Michonne arriverà nel gioco più avanti in questa stagione, come parte del Pacchetto Operatore del negozio.

Come ottenere l'operatore Rick Grimes?

Sarai felice di sapere che Rick Grimes può essere sbloccato come ricompensa istantanea acquistando il Premium Battle Pass, che ha un prezzo di 1.100 CP (che è la valuta del gioco), quindi un investimento di $ 9,99 dovrebbe essere sufficiente, dando tu esattamente 1.100 CP.