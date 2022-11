Come realizzare le carte ai Mondiali del Qatar 2022 e come pulirle

Il capitano di La Roja e Barcellona è l’unico calciatore ammonito finora nella squadra di Luis Enrique

Se vede una carta nella partita del Day 3 contro il Giappone, perderà un duello virtuale degli ottavi di finale.

Dopo aver giocato due giorni della fase a gironi nella fase a gironi Qatar Coppa del Mondo 2022E il Sergio Busquets è l’unico giocatore spagnolo che finora è stato sanzionato con un cartellino giallo. Il capitano della Nazionale è stato ammonito al 44′ del duello Spagna-Germania (1-1).

Busquets è uno dei tasselli chiave nello schema di Luis Enrique Martinez, e per il tecnico spagnolo è molto importante non vedere una seconda ammonizione nella terza e ultima sfida del girone contro il Giappone, dove Bossi salterà gli ottavi di finale a causa di un duello. maturare sanzioni.

Tuttavia, se riesci a superare quella partita senza essere penalizzato, la FIFA ha stabilito che i rigori non vengano trasferiti dalla prima fase alla fase successiva dopo gli ottavi di finale. Il regolamento FIFA stabilisce che “Se un giocatore o un membro dello staff tecnico viene ammonito in due partite diverse, verrà automaticamente sospeso e non potrà partecipare alla partita successiva della sua squadra”. D’altra parte, “nella fase finale, i cartellini gialli non si accumuleranno dopo i quarti di finale”.

La FIFA conferma invece che “le sospensioni per le partite sospese imposte a seguito di cartellini rossi nella fase preliminare verranno trasferite alla fase finale”.