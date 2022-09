Come trasformare uno spazio polivalente attraverso l’illuminazione e la domotica

Come vetrina di innovazione e nuove tendenze, l’ultima edizione di Decorazioni per la casa Fornire alcune soluzioni con cui adattarsi alla nuova era. Per fare questo, nello spazio Gira è stato possibile apprezzare, grazie all’illuminazione e alle sue ultime innovazioni nella domotica, lo stesso spazio può essere trasmesso da uno shaker ad una sala relax o ad un cinema, semplicemente premendo un pulsante.

Un’immagine dello spazio decorativo in The Room Studio con le soluzioni domotiche di Gira nell’ultima edizione di Casa Decor.

Marchio tedesco di domotica un viaggio E lo studio di interior design The Room Studio ha mostrato a tutti i partecipanti a Casa Decor 2022, un progetto guidato dalla tecnologia d’avanguardia, per mostrare l’intera portata e le possibilità dello spazio. Seguendo la linea naturale, colori della terra e materiali con finiture artigianali si fondono con le sofisticate finiture opache dei pulsanti a sfioramento Gira. Il tutto è avvolto in un’atmosfera personalizzabile grazie alle luci led orientabili, che permettono di adattare l’intensità della luce ad ogni momento, a seconda che si preferisca una zona relax o una zona cocktail.

I prodotti utilizzati per l’occasione sono state le versioni in bianco e nero opaco del Gira Touch Button 4. Questo controller KNX consente di creare fino a otto funzioni personalizzabili che nella versione precedente hanno vinto il premio come Best Home Decor Project 2021. Responsabili di l’ambiente Sono luci a LED. Grazie alla loro tecnologia, forniscono informazioni chiare sul funzionamento e lo stato e prevengono gli errori operativi, emettendo una risposta che l’utente può percepire ad ogni battitura.

D’altra parte, il Gira fornisce un tocco efficace, grazie all’integrazione dello schermo del G1 e del suo sensore di prossimità, che consente di risparmiare energia, poiché rimane bloccato fino a quando non rileva il movimento o l’avvicinamento di una persona.