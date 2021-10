Comsa si è aggiudicata i lavori nella rete di trasmissione di Belém (Brasile) per 100 milioni di euro

MADRID, 25 ottobre (stampa europea) –

Comsa si è aggiudicata un contratto da 100 milioni di euro per la realizzazione dei lavori di completamento del Sistema di trasporto integrato a Belém, che mira a migliorare la mobilità della popolazione dello stato brasiliano del Pará, promuovendo al contempo il trasporto sostenibile nella regione.

Il contratto che la società spagnola dovrà eseguire include la costruzione di un corridoio di autobus di 10,8 chilometri nel mezzo della strada di accesso BR-316 alla città di Belem, ha affermato la società in una nota.

Analogamente, i lavori prevedono la realizzazione di 39 stazioni con controllo accessi passeggeri, un ponte di strutture miste lungo 125 metri, largo 24,7 metri e 11 corsie pedonali.

È inoltre previsto il completamento di due stazioni di interconnessione con altre linee di autobus. In questo modo, le stazioni Marituba e Ananindeua avranno ciascuna due ingressi al tunnel dalla corsia metropolitana BRT.

Comsa realizzerà anche un cosiddetto Centro di Controllo Operativo, che gestirà l’implementazione e il funzionamento del sistema di gestione dell’intera rete di trasporto pubblico (BRT).

I lavori sono stati completati con la sostituzione dei servizi danneggiati e la ristrutturazione dell’autostrada BR-316, l’aggiunta di due piste ciclabili, servizi igienico-sanitari, illuminazione generale, segnaletica e paesaggistica.

Con questo nuovo contratto e dopo il completamento in estate dei lavori di ampliamento della Linea 4 della metropolitana di San Paolo, Comsa è in grado di rafforzare la propria presenza nel settore delle infrastrutture e della mobilità in Brasile.

Oltre ai lavori di Belém, l’azienda sta attualmente costruendo il ponte sul fiume Araguaia sulla BR-080 e la duplicazione BR-101 tra le città di Rio Largo, São Miguel dos Campos e Teutónio. Vilela, tra gli altri progetti.