Con funzioni friggitrice a vapore e ad aria e super facili da pulire, questi sono i nuovi forni LG

Mancanza crescente di tempo e attenzione assistenza sanitaria E il pianeta ci fa sempre più Più esigenti nella scelta delle nostre macchine. Non solo cerchiamo l’efficacia, ma pretendiamo anche efficienza e diversità quando possibile. Naturalmente, senza tralasciare il design.

Se parliamo di Grandi elettrodomestici utilizzati in cucinaaltrimenti conosciuta come Collezione White – forni, piani cottura a induzione… -, cerchiamo elettrodomestici che consumino poca energia, che cucinino in modo uniforme, preservino i sapori e utilizzino tecniche di cottura sane, e che siano facili da pulire per farti gustare un delizioso menù che non ci obbliga a passare ore a ripulire dopo.

IL Forni LG InstaView Offre caratteristiche che soddisfano tutte queste premesse grazie all’esclusiva tecnologia utilizzata dal prestigioso marchio coreano. La tecnologia utilizzata Vapore per cucinare Con diverse funzioni che variano a seconda del modello e consentono fino a sei diversi metodi di cottura sui modelli di fascia alta, compresa la cottura sottovuoto Il video di Sue.

Sistema di pulizia Il blu è facile da pulireEsclusivo LG, consente di risparmiare energia rispetto a un sistema di pirolisi e consente di pulire a fondo il forno utilizzando solo il vapore. Tecnologia Instagrampresente anche nei frigoriferi del marchio, permette di vedere l’interno del forno senza dover aprire la porta.

Vapore, l’alleato della cucina sana nei forni LG

Grazie al serbatoio dell’acqua interno con capacità di un litro Forni LG InstaView Possono cuocere a vapore fino a sei modi diversi. I forni Serie 700 e 900 possono cucinare con STEAM ASSIST in cinque diverse modalità:

Vapore + aria calda (Aria calda a vapore) che serve per riscaldare delicatamente i cibi e cuocere le torte. Sarà simile alla cottura a bagnomaria.

Riscaldamento + vapore (Riscaldamento a vapore), che serve per riscaldare gli alimenti, evitando che si secchino e sembrino appena cotti.

Grill+vapore (Griglia a vaporeUn modo adatto per cucinare piatti croccanti senza perdere i succhi contenuti negli alimenti (carni rosse, pollame).

Vapore + forno (Pane al vapore), è la modalità adatta per la cottura di impasti nei quali si ricerca una superficie dorata e croccante (pizza, torta di mele).

Bassa temperatura con vapore (Quindi video), cottura lenta sottovuoto a bassa temperatura controllata con calore e vapore uniformi. La cottura sottovuoto ci permette di cuocere cibi diversi contemporaneamente senza mescolare aromi o sapori. È una tecnologia che preserva completamente i succhi alimentari.

Inoltre, i modelli della serie 900 dispongono di questa modalità 100% vapore (A tutto vapore) È ideale per cuocere verdure e pesce utilizzando esclusivamente il vapore. Con questa modalità sarà semplicissimo cucinare piatti deliziosi e salutari in modo rapido e pulito.

Per esempio, Per cuocere pezzi di salmone con verdure utilizzando la funzione vapore 100%.Faremo un letto con le verdure selezionate e condiremo a piacere. Successivamente adagieremo sopra i pezzi di salmone, li condiremo con sale e pepe, spennelliamo con qualche goccia di olio extravergine di oliva, aggiungeremo qualche fetta di limone e cuoceremo il tutto per 30-35 minuti a 90°C. Se vogliamo cucinare il pesce senza verdure, possiamo adagiarlo su un letto di erbe aromatiche fresche (aneto, coriandolo, erba cipollina, prezzemolo…) e una fetta di limone o arancia.

Pulizia più semplice

Lui Sistema Il blu è facile da pulire È una vera rivoluzione in termini di pulizia del forno. Grazie al vapore e ad un rivestimento contenente oltre il 40% di sostanze idrofile, le macchie vengono rimosse senza bisogno di prodotti chimici.

Con questo sistema potrai pulire l’intero forno in soli 10 minuti, risparmiando il 97% di energia elettrica rispetto ai programmi di pulizia del forno a pirolisi. Puoi pulire il forno dopo ogni cottura senza alcuno sforzo.

Funzione ProBake e friggitrice ad aria

Sistema brevettato LG ProBake a convezione Seguace Forni LG InstaView Fornisce un calore uniforme e accurato a tutte le altezze quando si utilizzano più vassoi contemporaneamente per risultati uniformi su tutti. Ciò è possibile grazie alle due eliche che ruotano in direzioni opposte.

Con il lavoro Friggitrice ad aria (Friggitrice ad aria), grazie alla distribuzione uniforme del calore per convezione, i cibi diventano croccanti fuori e teneri dentro, anche quelli in pastella, senza bisogno di utilizzare olio. Grazie alla sua capacità di 76 litri, è possibile cucinare molte più porzioni rispetto a una friggitrice ad aria tradizionale e si può sfruttare meglio lo spazio in cucina perché non è necessario avere due elettrodomestici.

Instaview, vedi tutto quello che succede senza aprire la porta

Non è necessario aprire la porta per accendere la luce e puoi vedere dentro senza dover aprire la porta, e inoltre non devi usare comandi o interruttori, basta semplicemente “bussare” al vetro, che non non bruciare, perché la porta rimane sempre fredda.