Perché lo spazio del tuo ufficio continua a ridursi?

Opinione di Bloomberg – Durante il decennio precedente la pandemia, la quantità di spazi per uffici per lavoratore negli Stati Uniti è costantemente diminuita, una tendenza che prende il nome affascinante di “densificazione”. Risparmiare denaro era una delle motivazioni, così come lo era la convinzione di alcuni imprenditori che una pianificazione più intensiva incoraggiasse l’interazione e l’innovazione. Ma il miglior predittore della densificazione era “la crescita dell’occupazione a livello di mercato e la disponibilità di spazio (o la sua mancanza)”, ha concluso l’agenzia di intermediazione immobiliare commerciale Cushman & Wakefield in un’analisi del fenomeno nel 2018. Nei grandi mercati di uffici come Manhattan e San Francisco, New York City e New York City sono aziende emergenti. Come Miami e Nashville, le aziende semplicemente assumevano lavoratori più velocemente di quanto riuscissero a trovare spazio per loro.

Avanzando rapidamente al 2023. Secondo le stime di Cushman & Wakefield, negli Stati Uniti sono vacanti più di 1 miliardo di metri quadrati di spazi per uffici, con un tasso nazionale di posti vacanti del 19,4% (rispetto al 13% appena prima della pandemia). Tuttavia, dopo la ripresa dei metri quadrati per lavoratore nel 2020, la densificazione sembra accelerare.

L’incredibile contrazione degli uffici | Piedi quadrati occupati per lavoratore impiegato in ufficio*.(Fonte: Costar)

Bisogna ammettere che la parola “sembra” fa molto lavoro qui. Il denominatore degli impiegati utilizzato per calcolare questo indice è semplicemente il numero di posti di lavoro nei tre maggiori settori a orientamento d’ufficio (informazione, attività finanziarie, servizi professionali e alle imprese), quindi non riflette il numero di persone che effettivamente lavorano quando lavorano vieni in ufficio. Secondo il Bureau of Labor, la percentuale di dipendenti di questi supersettori che hanno “telelavorato o lavorato a casa” durante tutto il loro orario di lavoro nella settimana del sondaggio sul rapporto sull’occupazione di ottobre era rispettivamente del 27,4%, 26,1% e 25,4%. Statistiche, e sebbene non esista un benchmark pre-pandemico stabilito con cui confrontarsi, poiché le percentuali di persone che hanno lavorato principalmente da casa nel 2019 erano dell’8,6%, 9,3% e 10,3%, secondo i dati dell’American Community Survey del 2019 del Census Bureau a cui si accede Accesso tramite IPUMS USA. Pertanto, il calo dell’8,4% dei metri quadrati degli uffici per lavoratore dal 2019 potrebbe essere stato annullato dall’aumento della percentuale di lavoratori che non entrano mai in ufficio.

Ma mentre i tassi di lavoro a distanza sembrano essersi in qualche modo stabilizzati, il calo degli spazi per uffici continua. “Nell’ultimo anno, abbiamo assistito a un trend sostanzialmente piatto, con una dimensione media degli affitti inferiore del 20% rispetto ai cinque anni precedenti la pandemia”, ha affermato Phil Mobley, direttore nazionale dell’analisi degli uffici presso l’agenzia immobiliare. fornitore di dati. CoStar Group, che ha creato il grafico sopra. Sebbene quasi la metà dei contratti di locazione di uffici pre-pandemia negli Stati Uniti fossero in fase di rinnovo, non sembra che gli uffici cresceranno.

Da un lato, questo è un po’ strano. Ci sono molti uffici vuoti, molti datori di lavoro stanno cercando di convincere (o costringere) i lavoratori a trascorrere più tempo in ufficio, e abbiamo appena attraversato una pandemia che ha evidenziato i rischi di infezione che derivano dal lavorare in stretta vicinanza ad altri. la gente. Tuttavia, ci sono pochi segnali di un calo nell’intensità del lavoro in ufficio, o di un ritorno agli uffici privati, per l’amor di Dio.

D’altra parte non è difficile trovare i motivi per cui la condensa non diminuisce. Eccone quattro:

La maggior parte degli spazi sfitti si trovano in edifici vecchi e fatiscenti, i cui attuali proprietari non possono permettersi di apportare miglioramenti significativi, o addirittura di offrire affitti molto bassi. “Vedremo usi più creativi per quello spazio, ma per poter provare a implementare alcune di queste idee, è necessario che la proprietà sia su un piano diverso rispetto a oggi”, ha detto Mobley.

I nuovi ritmi del lavoro ibrido fanno sì che molti uffici rimangano completamente vuoti il ​​lunedì e il venerdì e siano quindi sottoutilizzati dal punto di vista di chi paga l’affitto e le bollette.

Poiché gli uffici domestici si dimostrano adatti al lavoro individuale e agli incontri virtuali con persone provenienti da luoghi diversi, gli uffici sono sempre più visti come spazi destinati principalmente all’interazione di persona.

Dal punto di vista del datore di lavoro, non sembra esserci molto disagio nello stipare i lavoratori in meno spazio. “Più spazio non significa automaticamente un’esperienza migliore”, afferma Peggy Roth, direttrice della ricerca e dell’analisi presso la società di valutazione del posto di lavoro Leesman.

Lessman intervista i dipendenti sulle loro esperienze lavorative e sulla produttività, producendo valutazioni che i datori di lavoro con valutazioni elevate possono promuovere. Nel 2019, Roth ha confrontato i risultati di produttività di Liesman con l’area per lavoratore, sperando che questo indicasse il numero ottimale di metri quadrati. Invece non ha trovato molta correlazione.

La stessa cosa è successa con gli uffici open space rispetto agli uffici chiusi. Una cosa che sembra avere un impatto positivo sull’esperienza lavorativa secondo i dati di Lisman è avere più ambienti di lavoro, dalle stanze private agli spazi sociali. “Avrai dipendenti con esigenze diverse e vorrai essere in grado di soddisfarle, e un modo per farlo è avere diversità”, ha detto Roth. “Quindi stai dando al dipendente la scelta: ‘Dove è meglio per me fare questa cosa specifica che farò ora?’

Tuttavia, il più delle volte, la risposta sarà “a casa”. Durante la pandemia, Lessman ha iniziato a misurare l’esperienza di lavoro da casa e ha scoperto che i punteggi risultanti erano costantemente più alti di quelli ottenuti lavorando in ufficio. “È molto triste che la casa media progettata per vivere sia più efficace nel supportare il lavoro rispetto all’ufficio medio che è stato effettivamente progettato per supportare il lavoro”, ha detto Roth. (Ciò non sorprenderà i lettori dell’eccellente libro di Nikhil Saval del 2014, The Cube: The Secret History of the Workplace, uno dei cui temi è che il sostegno al lavoro e ai lavoratori non è mai stato una priorità nella progettazione degli uffici.)

Home non potrebbe sembrare migliore nel supportare tutti gli aspetti dell’attività. Gli economisti José María Barreiro, Nicholas Bloom e Stephen J. Davis, che sono stati tra i più diligenti documentatori e, in alcuni casi, incoraggiatori del lavoro a distanza e ibrido durante la pandemia, hanno concluso in un documento di lavoro quest’estate che “il lavoro a distanza completo e il lavoro sembrano ridursi. La produttività media è di circa il 10% o 20%. Ma se i datori di lavoro giungessero alla conclusione che il lavoro che richiede silenzio e privacy è meglio svolgerlo a casa, in futuro potremmo avere una maggiore condensazione degli uffici.

