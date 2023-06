Confermato il primo videogioco con protagonista la Principessa Peach

Lui Nintendo diretto affiliato 21 giugno Portaci sorprese importanti per tutti gli innamorati Fratelli Mario. Ed è che la società giapponese di videogiochi ha svelato alcuni dei suoi nuovi progetti, che cercherà di diventare major release per i prossimi mesi. Evidenziano, ad esempio, una nuova inclusione Detective Pikachu E da lui DLC Pokèmon In due recenti versioni.

Tuttavia, ha anche portato all’attenzione degli utenti che verrà rilasciato un nuovo gioco di ruolo di Super Mario, che avrà come protagonista la Principessa Peach, un fatto che è stato promosso a causa del successo del film. Super Mario Bros.

Confermato il primo videogioco di Mario Bros. con protagonista la Principessa Peach

Non è la prima volta che questo personaggio recita in un videogioco, perché V.I 2006 super lanciato principessa pesca Per Nintendo DS, sono passati diversi anni da quella premiere e oggi stanno capitalizzando la popolarità del personaggio.

Quando uscirà la Principessa Peach?

Sembra che Nintendo voglia tenere bene la sorpresa per tutti i suoi follower, in quanto non esiste una data specifica per il lancio del nuovo videogioco Princess Peach, se non che hanno confermato che arriverà in Nintendo Switch L’anno prossimo, quindi dovremo aspettare un po’ prima di poterlo provare.

Chi è la principessa Peach?

È uno dei personaggi più iconici dell’industria dei videogiochi, tuttavia, per chi non la conoscesse, Peach è la principessa e dominatrice del fantasy. Regno dei funghidove risiede nel suo castello con rane Che è costantemente attaccato dai cattivi camper.

Normalmente nel mondo di Mario Bros, è la damigella in pericolo, ma le cose sono cambiate in Super Princess Peach, video gioco Dove lui è il protagonista e tutto sembra indicare che la storia si ripeterà il prossimo anno.

Con questa nuova notizia, la Principessa Peach avrà finalmente il suo titolo e si unirà a lei Luigi e Donkey Kong come uno dei pochi personaggi separati dalla saga che hanno spin-off.

