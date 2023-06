Lamborghini Urus utilizzerà esclusivamente un motore V8 ibrido a partire dal 2025

– Pubblicità –

Immagina di dire a qualcuno nel 2018 che Lamborghini utilizzerà solo propulsori ibridi dal 2025. Forse lo chiamano pazzo e lo portano davanti al Papa per essere espulso, e lui non ha rivelato loro che avrebbero costruito auto elettriche. Ma è vero, la Lamborghini ha già la Revuelto, sta sviluppando la Huracán (entrambe sono ibride) E ora l’Urus sarà esclusivamente un ibrido alla fine del 2024.

È una strategia logica perché se l’intera flotta Lamborghini avesse queste caratteristiche, i suoi consumi e le sue emissioni diminuirebbero. Il che significa più incentivi governativi e più profitti, comunque. Lo stesso CEO del brand, Stefan Winkelmann, ha confermato la decisione in una conversazione con l’allenatore. Se dice di essere il capo della Lamborghini, è perché avrebbe un motivo.

Solo connettori ibridi

Il piano è semplice. Lamborghini ha appena terminato lo sviluppo dell’ibrido plug-in della Urus, oltre a un aggiornamento di mezza età per il modello. Invece di preoccuparsi e offrire due varianti dell’Urus, con e senza spina, è più logico scommettere su una di esse, in questo caso un ibrido. Quindi il V8 biturbo Quella tradizionale resterà in vigore fino alla fine del 2024, momento in cui verrà introdotto l’update e tutte le Urus avranno l’assistenza elettrica fino alla fine del decennio.

Tuttavia, Lamborghini manterrà il motore V8 biturbosolo ora sarà un ibrido e stimolerà non solo l’Urus, ma anche il successore dell’Huracán. Niente più V10 perché, nelle parole di Winkelmann, sono state le emissioni che entrano in vigore in Europa a stimolare questi cambiamenti in casa Lamborghini. Il V10 non rientrerebbe in quei piani e non vale la pena adattarsi alle emissioni Euro 6 e 7, anche se il ragazzo ammette che l’unico futuro che il motore a combustione interna potrebbe avere sarebbe con i carburanti sintetici.

In questa linea di pensiero, dopo aver sostituito la Huracán e la Urus PHEV Lamborghini, Lamborghini rivolgerà i suoi sforzi a un quarto modello. Questo sarà Gran turismo 2+2 che arriverà nel 2028 e sarà il primo veicolo 100% elettrico del marchio. Prima della fine del decennio, l’Urus avrebbe seguito quelle orme elettriche. Un’ultima informazione è che Winkelmann ha confermato che il nome Huracán finirà e il suo successore userà un altro nome, Come è successo con l’Aventador.