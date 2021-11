Confrontano il Messico in Forza Horizon 5 con la realtà e ci fa impazzire

Mancano solo due giorni all’uscita di Forza Horizon 5, uno dei candidati più visibili per GOTY per il 2021. Il gioco può ora essere giocato da tutti coloro che hanno ottenuto l’accesso anticipato e il successo è che ce ne sono già altri 700.000 giocatori Corrono con le loro auto in tutto il Messico.

Esattamente il Messico è il protagonista principale del gioco, probabilmente il miglior scenario per Forza Horizon finora. Bit Analyst ha realizzato un video di confronto tra il vero Messico e ciò che appare in Forza Horizon 5. Il risultato, semplicemente, è sorprendente.

Godetevi il video confronto con Forza Horizon 5

Il lavoro svolto da Playground Games per localizzare il gioco in Messico ha richiesto centinaia di ore di lavoro e fotografia, ma il risultato ne è valsa la pena. Ci sono aree come Arch of Cabo San Lucas o Uxmal che sono tracce della realtà, con una finitura realistica che non abbiamo ancora visto nella nostra Xbox Series X. Senza ulteriori indugi, vi lasciamo al video comparativo, ma non senza ricordarvi prima che potrete godervi Forza Horizon 5 in modo assolutamente gratuito grazie a Xbox Game Pass: