Contro / Miglior gol annullato da “Toni” Sanabria in Italia

Nella 16′ giornata di Serie A, il paraguaiano Antonio Sanabria affronta il Torino Empoli (risultato parziale 1-0), e il connazionale è stato il miglior protagonista al 9′ del match.

In uno dei primi sviluppi del “Toro”, Sanapria ha partecipato ad un grande gioco collettivo che si è concluso con una spettacolare definizione del paraguaiano.

“Tony” è entrato nell’area rivale, ha controllato la palla, si è alzato un po’, ma poi ha segnato un vero gol con un’enorme rovesciata. Purtroppo tutto è finito nel nulla, con il gol annullato per fuorigioco nella partita precedente.

Se raggiunto, sarà senza dubbio uno dei gol più emozionanti della carriera del paraguaiano. Fortunatamente per Sanabria, il gol di Duane Zapata ha regalato alla sua squadra la vittoria per 1-0.

👀Ma guarda cosa hai cancellato!

⚽️Paraguay Antonio “Tony” Sanabria 🇵🇾 ha segnato un bellissimo gol per il Torino, ma non è entrato nel tabellone perché è stato fermato in fuorigioco dall’attaccante Guarani.pic.twitter.com/wEqmr55Tmf

— vs (@versusparaguay) 16 dicembre 2023