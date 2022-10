Cosa e tutti i siti che puoi trovare al suo interno

Halloween è dietro l’angolo e i videogiochi si stanno preparando per i loro eventi a tema. GTA Online È un veterano in questo senso, e quest’anno ha preparato un altro Halloween in grande stile… incluso un nuovo evento chiamato Cerbero Ciò causerebbe un infarto a un giocatore ignorante.

GTA Online Cerberus: evento di Halloween

Guardati bene le spalle perché Cerberus gta V È stato suggerito per spaventarti e infastidirti con qualcosa di più di una puntata o di un momento epico. Questo è un nuovo evento di Halloween ispirato a una delle scene più famose del film classico Duello (1971) di Steven Spielberg.

L’evento inizia quando trovi un punto blu sulla mappa in una delle posizioni specificate. È una macchina esportazioni esotiche Che dovrai portarlo al porto nelle migliori condizioni possibili… se puoi.

Non appena entri, sale in macchina, un enorme camion che sembra un camion cuneo finto stile Mad Max: Fury Road Apparirà al ritmo del tema del film e cercherà di investirti e rovinare la tua macchina. Dovrai raggiungere il marciapiede il più rapidamente possibile evitando questo mostro di asfalto.

Hai un totale 5 minuti Per completare l’evento devi passare 16 minuti per sessione prima della sua comparsa. Non devi trovarti all’interno di edifici o vicino a veicoli privati ​​come motociclette o altri veicoli privati. Inoltre, la sessione deve contenere un file almeno due giocatori.

E visto che vieni da GTA San Andreas, dovresti sapere che:

Camion Cerbero Non può essere rubato (Non puoi guidare).

(Non puoi guidare). che esso Invulnerabile a tutti i tipi di danni . La tua moto volante è il fermacarte di questo mostro. Sebbene tu possa distruggerlo una volta che l’evento sarà finito, ti avverto che ha abbastanza vita.

. La tua moto volante è il fermacarte di questo mostro. Sebbene tu possa distruggerlo una volta che l’evento sarà finito, ti avverto che ha abbastanza vita. Se scegli di guidare in luoghi lunghi o scomodi come i binari del treno, Cerberus si muoverà proprio dietro di te. E credimi… faccio funzionare un uovo. Ti inseguirà finché non distruggerà l’auto e/o ti ucciderà.

L’evento si trova nella parte inferiore dell’icona del camion READ Parco El Dorado a Envigado 5000 m² di spazio pubblico

Ci sono 12 possibili posizioni per l’inizio dell’evento Cerberus. Se la mappa e le posizioni non sono sufficienti, puoi dare un’occhiata al file Video della serie GTA.

Cerberus 1 – Aeroporto di Los Angeles

Cerberus 2 – Brough Heights

Cerberus 3 – Giardino degli specchi

Cerberus 4 – Fragola

Cerberus 5 – Collina delle campane

Cerberus 6 – Canali Vespucci

Cerberus 7 – Posizione di Pacific Bluffs

Cerbero 8 – Armonia

Cerberus 9 – Deserto della Gran Señora

Cerberus 10 – Deserto della Gran Señora

Cerberus 11 – Semi d’uva

Cerberus 13 – Baia di Ballito

GTA V non ha annunciato una data per questo evento GTA Online, ma aggiornerò questa guida con la data non appena verrà rivelata ufficialmente.

Altre guide per GTA V su VidaExtra