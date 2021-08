Cosa serve perché Ethereum sia davvero inarrestabile

Qualche giorno fa, il prezzo di Ethereum era scoppiata sotto Il suo canale rialzista e la sua valutazione sono scesi al di sotto di $ 2,9 mila per un breve periodo. Da allora, il più grande altcoin sul mercato è stato in modalità di riscatto. Infatti, al momento della pubblicazione, ETH stava cercando di rientrare il canale sopra.

Segni di rinascita

La maggior parte degli indicatori della catena alt sembra mostrare che la criptovaluta ha cercato di negare la sua recente deviazione dalla sua tendenza rialzista. Prima di tutto, l’intensità della tendenza al ribasso è iniziata nel modello di prezzo DAA Dissipare Recentemente. Al contrario, è stato lo stesso fino al 19 agosto relativamente alto.

Il modello sopra descrive, come tale, la relazione tra la performance di una valuta e il numero di indirizzi attivi giornalieri con cui interagisce. In passato, minore era il grado di declino, maggiore era il valore dell’altcoin. Puoi anche aspettarti lo stesso questa volta. Inoltre, i flussi commerciali netti sono stati anche Negazione Al momento della pubblicazione, indica un ritorno della domanda di mercato.

Anche il valore di NUPL, al momento della stesura di questo articolo, era 0,67. Sebbene questo possa sembrare un segnale molto positivo, va notato che i partecipanti al mercato tendono a vendere i loro HODLing per godere dei profitti accumulati. In effetti, la stessa tendenza è stata osservata molte volte in passato. Ogni volta che ciò accade, il prezzo dell’ETH scende per la maggior parte del tempo.

Come BitcoinL’attuale fase di riscatto, anche per Ethereum No È stato sostenuto dalla partecipazione incondizionata dei partecipanti al mercato. Tuttavia, è probabile che la tendenza di cui sopra si inverta nelle prossime settimane. La valutazione di ETH, col senno di poi, finirà per assistere a un massiccio rally.

Bacchetta magica DeFi

L’economia DeFi in generale continua a svilupparsi sulla rete Ethereum. In effetti, lo spazio DeFi ed Ethereum ha continuato a crescere fianco a fianco finora.

Secondo Glassnode, ETH TVL su DeFi ha registrato il massimo storico di $ 154,8 miliardi il 10 maggio. Tuttavia, subito dopo, ha visto un forte calo ed è sceso a soli $ 87 milioni. Successivamente, TVL ha visto fluttuazioni continue durante la fase di giugno e luglio. Inutile dire che il prezzo alternativo ha seguito l’esempio.

È interessante notare che, al momento della stesura, questa lettura metrica si aggirava intorno allo stesso intervallo di $ 154 miliardi. Come si può vedere dalla tabella allegata, ha notato un rimbalzo “a forma di W” sull’intero telaio.

La finanza decentralizzata ha indubbiamente registrato una crescita significativa dall’inizio di quest’anno. Essendo parte di uno spazio competitivo e in continua evoluzione, DeFi ha dimostrato il suo valore. Secondo i dati di Stato DAppsGli sviluppatori hanno creato con successo più di 300 applicazioni su Ethereum. Col senno di poi, il dominio della rete si è ulteriormente intensificato nello spazio DeFi.

Se la tendenza di cui sopra continua, è probabile che l’utilizzo di DeFi registrerà un aumento nelle prossime settimane. La rete Ethereum sarà il maggior beneficiario. Quando ciò accadrà, il rally dell’ETH sarà quasi inarrestabile.

