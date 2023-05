Cos’è il gonfiaggio adesivo? Il fenomeno che ha ritardato il picco…

BOGOTA – La Colombia è stato l’ultimo mercato a raggiungere il limite massimo di aumento del costo della vita tra le maggiori economie dell’America Latina con regimi di targeting dell’inflazione come Brasile, Cile, Messico e Perù, secondo un rapporto di Corficolombia pubblicato lunedì.

Inflazione colombiana Ha iniziato a diminuire ad aprile ed è del 12,8% annuoSi tratta di un risultato inferiore a quello registrato a marzo quando aveva raggiunto il 13,3%.

Tuttavia, il condirettore della banca centrale, Roberto Steiner, ha chiesto moderazione prima di tagliare i tassi di interesse nel Paese.

“Dobbiamo stare attenti a non immaginare riduzioni dei tassi solo perché abbiamo una lettura favorevole dell’inflazione. Il peggior errore che possiamo fare è tagliare i tassi e poi alzarli”.Steiner ha avvertito.

Lo scorso mese Il Consiglio di amministrazione del Banco de la República ha alzato il suo tasso di riferimento al 13,25%, il livello più alto dal 1999.

Gli analisti di Corficolombia associano ritardi nel raggiungimento del picco di prezzo chiamato fenomeno di “inflazione viscosa”, Si verifica quando i prezzi resistono al cambiamento nonostante i segnali dettati dalla domanda e dalle condizioni economiche.

Secondo il rapporto, questo fenomeno ha risposto principalmente in Colombia Per il processo di indicizzazione dei servizi non regolamentati a livelli elevati, in particolare gli affitti.

Inoltre, all’adeguamento al rialzo dei prezzi regolamentati, come carburante ed elettricità.

Anche a causa del deprezzamento del peso colombiano (COP) di oltre il 20% dalla metà del 2022.

E al “fatto che lo shock del costo delle materie prime nel periodo 2021-2022 è stato uno dei più gravi della regione e si sta trasmettendo ai prezzi al consumo con un ritardo maggiore che in altri Paesi”, secondo Corvicolombiana.

L’autorità indica che dalla metà del 2022 i prezzi globali delle materie prime sono diminuiti, Consentire il rallentamento dell’inflazione dei produttori nei paesi dell’America latina.

Tuttavia, quando si valuta il Bloomberg Commodity Index in valuta locale, Abbiamo scoperto che la Colombia è l’unico paese del gruppo analizzato che continua a mostrare variazioni annuali positive.lui spiega.

Una percezione positiva dell’economia per il prossimo semestre ha portato il Business Confidence Index (ICCO) della Columbia al 17,2%, il che significa un aumento di 4,4 punti percentuali rispetto a febbraio, quando era al 12,7%.

Fedesarrollo spiega che l’ICCO raccoglie una percezione della situazione economica attuale dell’azienda o dell’impresa, il livello delle scorte e le aspettative sulla situazione economica per il prossimo semestre.

L’Industrial Confidence Index (ICI) si è invece attestato a marzo al 3,5%, il che significa un calo di 0,8 punti rispetto al mese precedente (4,2%).

L’ICI è composto dal livello delle scorte, dal volume attuale degli ordini e dalla previsione di produzione per i prossimi tre mesi.

Secondo gli analisti di Corficolombianail processo di deinflazione in Colombia sarà graduale.

Si aspettano che l’inflazione sarà a due cifre per la maggior parte dell’anno Rimarrà il più alto all’interno di questo gruppo di paesi.

Secondo il Fondo monetario internazionale (FMI), l’inflazione più forte in America Latina e nei Caraibi quest’anno si registra in Venezuela (250%), Argentina (88%), Haiti (31,2%) e Suriname (28,2%).

Tra le maggiori economie dell’America Latina Le stime più elevate di aumenti dei prezzi sono in Colombia (8,4%).Uruguay (7%), Brasile (5,4%), Cile (5%), Messico (5%), Paraguay (4,1%), Bolivia (3,6%), Panama (3,1%), Perù (3%) ed Ecuador (2,3%).

L’inflazione generale in America Latina e nei Caraibi quest’anno sarà dell’11,8%, ma escludendo Argentina e Venezuela, scenderà al 5,4% nel 2023.

