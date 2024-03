Risultati della lotteria nazionale di oggi, 23 marzo

Gran Premio: secondo posto e rimborso dalla lotteria nazionale (Infobae)

questo è tutto Numeri vincenti Seguace Lotteria nazionale Questo sabato, 23 marzo, si svolge Loterías y Apuestas del Estado, una delle principali estrazioni spagnole che offre… Premi da un milione di euro.

Ricorda che tutti i biglietti sono vincenti Periodo di scadenza, che è stato trovato sul retro. Nel caso della Lotteria Nazionale, devi semplicemente farlo Tre mesi Viene calcolato dal giorno successivo al ritiro della ricevuta.

Questo periodo non può essere prorogato a meno che la fine del periodo non sia un giorno festivo. Dopo questo periodo Si perderà il diritto a ricevere il premio L'importo di cui sopra rimarrà a beneficio dell'erario pubblico.

Assicurati che il biglietto non si deteriori, poiché è l'unico mezzo valido per richiedere il pagamento. Se il biglietto è danneggiatole lotterie statali e i bookmaker dovrebbero essere invitati a verificare se corrisponde al numero vincente e a dare il permesso di ritirarlo.

Vincitore da Vinci il jackpot La Lotteria Nazionale è per coloro che hanno scelto i numeri come combinazione vincente 28386.

Mentre il secondo premio è andato a chi ha scelto questo numero come numero fortunato 30808.

Intanto i numeri dei rimborsi ci sono 0 1 6.

L'estrazione della Lotteria Nazionale avviene due volte a settimana: ogni tanto Giovedì 21:00 e Sabato Tra le 13:00 e le 14:00.

È importante ricordare che durante tutto l'anno ci sono… Omaggi speciali che sostituiscono il sabato regolare e si celebrano lo stesso giorno, ad esempio il “Sorteo del Niño” si festeggia sempre il 6 gennaio e la “Lotteria di Natale” il 22 dicembre.

Per partecipare all'estrazione e vincere i premi Milioni, devi prima scegliere il tuo numero fortunato dalla Lotteria Nazionale, che è determinato da cinque numeri da 1 a 9.

Ci sono due opzioni per ottenere il tuo numero della lotteria: seleziona i numeri uno per uno o lascia che il sistema lo faccia automaticamente per te in modo casuale. Se scegli un numero specifico, tieni presente che potrebbe non essere disponibile perché già esaurito.

Chi indovina il risultato a cinque cifre del giorno vince il primo premio e lo stesso vale per il secondo posto. Tuttavia, la Lotteria Nazionale assegna premi in base a due risposte corrette. Per non parlare dell'estrazione che include l'ultimo numero della tua combinazione vincente.

Il costo della Lotteria Nazionale dipende dal tipo di estrazione: se l'estrazione regolare avviene di giovedì, costa 3 euro; Se è un sabato normale sono 6 euro; Per quanto riguarda lo speciale del sabato, può essere 12 o 15 euro; Mentre l'eccezionale costa 20 euro.

Lotteria e scommesse del governo È una società statale dipendente dal Ministero delle Finanze e delle Pubbliche Amministrazioni e riunisce quasi una dozzina di giochi d'azzardo, tra cui La Primitiva, BonoLoto, El Gordo de la Primitiva, La Quiniela, Lototurf, Quinigol, Quintuple Plus, la Lotteria Nazionale e EuroMillions.

Solo nel 2022, le vendite delle lotterie statali e delle scommesse hanno superato i 9.687 milioni di euro, sono stati assegnati premi per un valore di 6.148 milioni di euro, mentre le casse pubbliche hanno incassato 3.486 milioni di euro.

Gli utili di questa azienda pubblica hanno destinato 25,5 milioni di euro a scopi sociali, aggiungendo 1.072.748 beneficiari, mentre i suoi fornitori hanno ricevuto 229 milioni di euro, impiegando 516 persone.

L'origine di questa azienda statale risale a più di 200 anni fa, nel 1763, quando l'allora re Kallos III istituì la cosiddetta “Lotteria Reale”, i cui profitti venivano destinati a beneficio di ospedali, case di cura e altre opere pubbliche.

La prima estrazione fu simile a La Primitiva e mezzo secolo dopo si cominciò a giocare alla Lotteria Nazionale.

A quel tempo il nome fu cambiato da Lotería Real a Lotería Primitiva Nacional, qualche decennio dopo. Con l'avvicinarsi della celebrazione del suo primo secolo, fu ribattezzata Lotteria Nazionale.

Nel corso del XX secolo cominciò ad assumere una forma più simile a quella conosciuta oggi. Aggiunta la Lotteria della Croce Rossa, La Quiniela, La Primitiva, El BonoLoto e El Gordo.

Le innovazioni continueranno nel 21° secolo, con l'arrivo di nuovi giochi come Euromillions, Lototurf, Quintuple Plus ed El Quinigol.

Poi arrivò il 3 dicembre 2010, quando fu emanato il decreto che istituiva l'ente pubblico commerciale Loterías y Apuestas del Estado come lo conosciamo oggi.