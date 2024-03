Le dieci maggiori economie del mondo nel 2075, secondo Goldman Sachs

Entro il 2075, l’economia globale avrà tre paesi tra le sue principali risorse: Cina, India e Stati Uniti.

Lo rivela uno studio condotto da Goldman Sachs, che analizza e prevede come sarà la crescita economica nei prossimi anni. In questo senso, Il rapporto evidenzia che i paesi con il PIL più elevato sono concentrati in Asiaa causa della rapida crescita della popolazione.

Nel caso della Cina, Il gigante asiatico sarà in cima alla lista con un PIL di 57 trilioni di dollari. Segue l’India con 52,5 trilioni di dollari, e l’attuale superpotenza sono gli Stati Uniti con 51,5 trilioni di dollari.

Altre economie nell’elenco, in questo ordine, includono Indonesia (13,7 trilioni di dollari), Nigeria (13,1 trilioni di dollari) e Pakistan (12,3 trilioni di dollari).

Inoltre, completano la top ten l’Egitto (10,4 miliardi di dollari), il Brasile (8,7 miliardi di dollari), la Germania (8,1 miliardi di dollari) e il Regno Unito (7,6 miliardi di dollari).

Nel caso dell’India, l’azienda evidenzia questa chiave E sfruttare il potenziale di questa popolazione La crescita mira a migliorare il coinvolgimento della forza lavoro, nonché a fornire formazione e competenze al proprio pool di talenti.

“La grande popolazione dell'India rappresenta chiaramente un'opportunità; tuttavia, la sfida è fare un uso produttivo della forza lavoro e aumentare il tasso di partecipazione alla forza lavoro. Ciò significa creare opportunità per assorbire e formare questa forza lavoro allo stesso tempo” e migliorare le loro competenze .” Appunti di Goldman Sachs.

Economia mondiale iStock

Principali economie nel 2075

1. Cina (57 miliardi di dollari).

2. India (52,5 miliardi di dollari).

3. Stati Uniti (51,5 miliardi di dollari).

4. Indonesia ($ 13,7 miliardi di dollari).

5. Nigeria (13,1 miliardi di dollari).

6. Pakistan ($ 12,3 miliardi di dollari).

7. Egitto ($ 10,4 miliardi).

8. Brasile (8,7 miliardi di dollari).

9. Germania (8,1 miliardi di dollari).

10. Regno Unito (7,6 miliardi di dollari).

Undici. Giappone (7,5 miliardi di dollari).

12. Russia (6,9 miliardi di dollari).

13. Filippine (6,6 miliardi di dollari).

14. Francia (6,5 miliardi di dollari USA).

