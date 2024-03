Estereo Picnic 2024: Come ottenere segnali LED sul tuo cellulare

Questi cartelli attirano abbastanza l'attenzione, anche da lontano (Instagram: festeropicnic/segnale LED digitale)

In previsione del popolare Estéreo Picnic Festival, un evento che riunisce anno dopo anno amanti della musica e dell'intrattenimento a Bogotà, sta emergendo una tendenza tecnologica che promette di migliorare l'esperienza dei partecipanti: l'implementazione della segnaletica LED sui dispositivi mobili.

Questa idea innovativa mira non solo a cambiare il modo in cui il pubblico interagisce all'interno del festival, ma anche… Apre un sacco di possibilità per tutto il resto Un evento di intrattenimento o musicale.

Nel prossimo articolo, Esplorerà come i partecipanti possono trarne il massimo vantaggio tecnologiaaggiungendo un tocco di luce e colore ai tuoi dispositiviPer comunicare, esprimersi e, infine, distinguersi dalla massa.

Questi cartelli LED portatili servono a molteplici scopi in occasione di grandi eventi come lo Stereo Picnic Festival.

Da un lato, È uno strumento efficace per attirare l'attenzione degli artisti sul palcoconsentendo ai partecipanti di comunicare messaggi, supportare o semplicemente distinguersi dalla massa con immagini accattivanti.

D’altra parte, in un contesto in cui gli eventi possono ospitare migliaia di persone, Questi indicatori diventano una risorsa inestimabile per localizzare amici o familiari perduti tra la folla. Con la loro luminosità e chiarezza, facilitano le riunioni tra gruppi, rendendo l'esperienza più sicura e piacevole per tutti i presenti.

È importante notare che nessun sistema operativo di un dispositivo mobile include di default una funzione che consenta di creare tali segnali LED.

Tuttavia, questo non è un ostacolo per coloro che desiderano integrare questa funzionalità nel proprio telefono o tablet. È disponibile un'ampia gamma di applicazioni per il downloadappositamente progettato per facilitare la creazione e la personalizzazione delle insegne a LED.

Uno di questi è l'insegna digitale LED disponibile sul Play Store. Una volta installato, creare un messaggio è molto semplice, poiché tutto ciò che devi fare è digitarlo e impostare la velocità. Per guardarlo è sufficiente premere Vai.

Un'altra app simile è LED Scroller, disponibile su Play Store e App Store. Il suo utilizzo è simile all'applicazione precedente. Per visualizzare il messaggio in dimensioni maggiori è necessario selezionare Avvia.

Scattare foto perfette di un concerto con il cellulare può sembrare complicato, ma con alcuni consigli pratici è possibile ottenere risultati sorprendenti.

Per prima cosa devi controllare le impostazioni della fotocamera. È necessario assicurarsi che la risoluzione sia alla massima capacità in modo che le immagini appaiano chiare e nitide.

In ambienti con scarsa illuminazione, come è comune ai concerti, dovresti evitare di usare il flash. Questo perché il flash illuminerà solo le persone o gli oggetti molto vicini all'utente, lasciando il resto buio e rovinando l'atmosfera della festa.

Si consiglia invece di impostare manualmente l'ISO della fotocamera su un valore più alto. Questo renderà la fotocamera più sensibile alla luce, anche se con un ISO troppo alto l'immagine potrebbe apparire “rumorosa”, cioè sgranata. Si consiglia inoltre di utilizzare la modalità di messa a fuoco automatica per catturare i dettagli senza sfocare l'immagine.

Scegli di non utilizzare lo zoom digitale, se possibile, poiché ciò potrebbe ridurre la qualità dell'immagine. È meglio che una persona si avvicini all'azione, dove può provare ad avvicinarsi fisicamente al palco, rispettando sempre lo spazio degli altri.

Un altro consiglio prezioso è quello di provare diverse angolazioni e prospettive. A volte, una foto scattata da un'angolazione inaspettata può catturare l'essenza della festa in un modo unico.