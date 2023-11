Una sorpresa in un centro commerciale mentre dozzine di Golden Retriever sfilano lungo le scale mobili

L’incontro dei cuccioli ha avuto luogo in un centro commerciale in Brasile.

Grazie ai social network, in particolare TikTok, Instagram e X (ex Twitter), gli utenti guardano ogni settimana le scene più divertenti. Questa settimana, alcuni cani sono diventati virali a causa della loro esposizione in un centro commerciale.

I golden retriever sono scesi dalle scale mobili del centro commerciale Passo Fundo, nella località di São Cristóvão (Brasile), e hanno attirato l’attenzione di tutti i presenti.

Il video pubblicato dall’account @maxgolden20 È diventata virale dopo aver mostrato questa scena particolare: “La scala mobile dorata più bella del mondo 😍 Incontro con i dorati nello shopping Passo Fundo” a cui fanno riferimento nel titolo del post.

Come menzionato nel profilo che ha pubblicato la fantastica clip, si tratta di un incontro di questa razza canina a cui partecipano fino a quindici cani.





Questo video divertente ha già ricevuto quasi dieci milioni di visualizzazioni e commenti di ogni tipo: “Posso piangere per la tenerezza che mi danno” o “Sono di tutte le dimensioni” sono alcuni dei commenti più comuni.