Netflix ha triplicato il numero di abbonati al suo piano supportato da pubblicità portandolo a 15 milioni

L’azienda ha modificato la tariffa dei suoi piani senza pubblicità, il che ha portato a una maggiore adozione dell’opzione supportata da pubblicità. (Unsplash)

Netflix ha riferito mercoledì che il suo piano supportato da pubblicità ha raggiunto 15 milioni di utenti attivi mensili, un anno dopo che la società di streaming ha lanciato un’opzione più economica volta a rivitalizzare la crescita degli abbonamenti e la generazione di entrate dopo un periodo di rallentamento.

L’azienda, che a maggio contava cinque milioni di utenti mensili dell’opzione supportata dalla pubblicità, ha aumentato i prezzi per i suoi piani senza pubblicità nel tentativo di incoraggiare più abbonati all’opzione supportata commercialmente, che fornisce maggiori entrate per utente.

In un passaggio finale, Netflix Aumento dei prezzi di abbonamento per alcuni piani di streaming stato unito, Regno Unito E Francia il mese scorso, dopo che l’aggiunta di nove milioni di abbonati nel terzo trimestre ha superato le aspettative Wall StreetChe stimavano in circa sei milioni.

Dopo aver resistito per anni all’inclusione degli spot pubblicitari, l’azienda ha cambiato strategia nell’aprile 2022 quando ha subito una perdita di abbonati nel primo trimestre dell’anno. Un mese dopo aver lanciato il suo piano con la pubblicità lo scorso anno, Disney+Si tratta di un concorrente diretto, che ha anche introdotto la sua versione supportata da pubblicità, nel tentativo di aumentare la redditività della sua attività di live streaming, ha affermato. New York Post.

Altri servizi di streaming come HBO Max, Fondamentale+ E pavone Offre anche versioni dei suoi servizi supportate da pubblicità, emulando il modello di business che ha sostenuto l’industria televisiva per così tanto tempo. Reuters Lo ha indicato l’anno prossimo Primo Video A Amazzonia Si unisce ai suoi concorrenti di streaming offrendo pubblicità e un’opzione senza pubblicità ad alto costo.

Durante i risultati del terzo trimestre Netflix L’adozione ha evidenziato il suo piano supportato da pubblicità, che costa $ 6,99 al mese stato unitoha continuato a crescere con un aumento sequenziale del numero dei membri di quasi il 70%.

secondo ReutersNei paesi in cui questo piano è disponibile, il 30% degli abbonamenti proveniva dall’opzione supportata da pubblicità. Azioni Netflix Mercoledì hanno chiuso in rialzo del 2,1% a 420 dollari.

Il piano pubblicitario è stata una delle grandi misure adottate Netflix A causa della perdita di clienti, in precedenza ha dovuto superare il calo registrato nel secondo trimestre del 2021, dovuto principalmente alla mancanza di nuovi contenuti a causa dei ritardi di produzione causati dalla pandemia di Covid-19. Durante quel periodo l’azienda perse circa 400.000 abbonati stato unito E Canada.

Nel terzo trimestre, Netflix ha registrato un aumento degli abbonamenti al suo piano supportato da pubblicità, indicando un’accettazione positiva da parte degli utenti. (Unsplash)

Per ripristinare gli abbonati Netflix Ha deciso di aumentare i propri investimenti nella produzione di nuove serie e film. Ha inoltre acquisito i diritti di trasmissione di produzioni di successo statunitensi e internazionali. Espansione in nuovi mercati, soprattutto in… AsiaCon personalità e artisti della regione.

Inoltre, Netflix Ha investito nel miglioramento della qualità della trasmissione e dell’esperienza dell’utente, nonché nell’introduzione di nuove categorie di contenuti come l’animazione e nell’acquisizione di programmi TV da altre lingue e culture per attirare un pubblico globale.