Wall Street si avvia verso la sua settimana migliore del 2023, sperando che la Fed non alzi più i tassi di interesse

Giovedì i prezzi delle azioni alla Borsa di New York hanno chiuso nuovamente in rialzo, sostenuti dalla speranza che la Federal Reserve abbia finalmente deciso che non è più necessario alzare i tassi di interesse.

L’indice Standard & Poor’s 500 è salito dell’1,9%, registrando guadagni per il quarto giorno consecutivo. Questa settimana è già cresciuto del 4,9% e si appresta a registrare la settimana migliore in quasi un anno.

Il Dow Jones Industrial Average è salito di 564 punti, ovvero dell’1,7%, e l’indice Nasdaq Composite ha guadagnato l’1,8%.

I mercati azionari di tutto il mondo sono saliti dopo che la Federal Reserve ha deciso di non aumentare il tasso di interesse di riferimento mercoledì sera. Ha già alzato i tassi di interesse in modo aggressivo dallo scorso anno, sperando di rallentare l’economia e colpire i mercati finanziari abbastanza da impedire l’aumento dell’inflazione.

Ancora più importante per i mercati finanziari, gli investitori hanno anche interpretato i commenti del presidente della Federal Reserve Jerome Powell nel senso che i recenti aumenti dei rendimenti dei titoli del Tesoro a lungo termine sono serviti come sostituti dell’aumento dei tassi di interesse e potrebbero ovviare alla necessità per la banca centrale di aumentare ulteriormente i tassi di interesse.

Anche alcuni rapporti sull’economia statunitense hanno evidenziato uno slancio che potrebbe contribuire ad allentare la pressione sull’elevata inflazione. I funzionari della Fed stanno aspettando di raccogliere dati sufficienti prima di dichiarare di essere a proprio agio con il livello dei tassi di interesse per riportare l’inflazione al suo obiettivo del 2%.

Nel frattempo, un rapporto preliminare pubblicato giovedì afferma che le aziende statunitensi hanno prodotto di più durante l’estate rispetto all’aumento dell’orario di lavoro, suggerendo che sono diventate più efficienti. Questi tipi di aumenti di produttività possono allentare la pressione sull’inflazione e contribuire alla crescita economica.

Secondo gli economisti della Deutsche Bank, la produttività sembra destinata a mantenere una tendenza al rialzo nei prossimi due anni, sostenuta in parte dall’adozione della tecnologia dell’intelligenza artificiale.

L’indice Standard & Poor’s 500 è salito di 79,92 punti chiudendo a 4.317,78 punti. L’indice Dow Jones è salito di 564,50 punti chiudendo a 33.838,08 punti, e l’indice Nasdaq ha guadagnato 232,72 punti chiudendo a 13.294,19 punti.

È probabile una maggiore volatilità a Wall Street. L’aggiornamento mensile sul mercato del lavoro statunitense sarà pubblicato venerdì mattina. Gli economisti si aspettano un calo dell’occupazione a ottobre.

___

Gli scrittori di AP Yuri Kajiyama e Matt Ott hanno contribuito a questo rapporto.