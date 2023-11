Il mercato azionario della regione sta mostrando guadagni oggi, 2 novembre

Città del Messico – Buongiorno con il caffè dei morti ☕

Il mercato azionario della regione ha iniziato il 2 novembre in rialzo; È una bugia La Borsa messicana ha sospeso le operazioni in occasione del Giorno dei Morti nel Paese.

Reazione del mercato a un annuncio La Federal Reserve americana ha deciso di mantenere i tassi di interesse ai livelli più alti degli ultimi 22 anni, ma con la porta aperta alla possibilità di aumentarli nuovamente. Ma il mercato ha ritenuto che il tasso di interesse avesse raggiunto il suo massimo e, sebbene possa continuare a questi livelli fino alla metà del 2024 per iniziare il ciclo di riduzione, l’attrattiva degli asset rischiosi esiste ancora.

Dopo la conferenza del presidente della Fed Jerome Powell, il mercato assegna ora una probabilità dell’85,4% che non vi saranno cambiamenti alla prossima riunione di dicembre, secondo i dati FedWatch. Per ora, l’attenzione degli investitori sarà focalizzata sull’imminente pubblicazione del rapporto trimestrale di Apple e sull’impatto che la situazione in Cina avrà sull’iPhone.

La Borsa messicana e le banche in Messico sono rimaste chiuse. Occorrerà tempo fino al 3 novembre per riattivare le attività.

📉 Gli indici azionari dell’America Latina mostrano guadagni (Città del Messico 8:29):

🇨🇴 COOLCAP (COOLCAP) +0,61%.

🇨🇱 IPSA (IPSA) +0,21%.

🇺🇲 A Wall Street, gli indici azionari hanno mostrato numeri verdi (Città del Messico 8:30):

Dow Jones +0,99%.

Nasdaq (CCMPL) +1,28%.

S&P 500 +1,03%

Il prezzo del peso messicano è salito sul mercato dei cambi ieri, 1° novembre. La valuta si è apprezzata dell’1,56% rispetto alla valuta statunitense. Nella sessione intraday, la valuta messicana ieri ha registrato un massimo di 17,7512 dollari per unità e un minimo di 18,0800 dollari per dollaro, secondo i dati Bloomberg.