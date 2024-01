Le vendite di auto nuove (13%) ed elettriche (37%) sono aumentate in Europa nel 2023

Parigi (AFP) – Le vendite di auto nuove in Europa sono aumentate del 13,9% nel 2023, trainate dalle auto ibride e, in particolare, dalle auto elettriche (37%), stabilendo un nuovo record, ha riferito giovedì l’Associazione europea dei produttori di automobili (ACEA).

Un'auto elettrica ricarica la batteria presso una stazione di ricarica Tesla il 19 settembre 2023 a Berlino © Odd Andersen/AFP/Files

I mercati francese, italiano e spagnolo, in particolare, hanno registrato incrementi a doppia cifra rispetto al 2022.

Tuttavia, la Germania, il mercato più grande del continente, ha subito una battuta d'arresto a dicembre (-23% a/a) con la sospensione improvvisa dei bonus per l'acquisto di auto elettriche.

Con 1,5 milioni di unità vendute (+37% in un anno), le auto elettriche hanno rappresentato nel 2023 il 14,6% del mercato europeo, un nuovo record, secondo i dati ACEA.

Le auto elettriche hanno sovraperformato quelle diesel per la prima volta in un anno intero, nonostante un rallentamento a dicembre dovuto alla fine dei sussidi all’acquisto in Germania.

