Tesla, Volvo e Volkswagen sono state le più colpite

La Volkswagen dirotta già le navi attraverso il Sud Africa e Stellantis fa affidamento sul trasporto aereo

Il 70% dei componenti assemblati negli stabilimenti europei provengono dall'Asia

L’industria automobilistica dimostra ancora una volta la sua fragilità sul piano produttivo. IL Attentati nel Mar Rosso Affermano che la catena di fornitura è abbastanza fragile da paralizzare il lavoro di alcune delle aziende più importanti del mercato quando il contesto geopolitico diventa complesso.

Già qualche giorno fa Tesla aveva lasciato intendere che avrebbe dovuto interrompere immediatamente la produzione delle sue automobili in Germania se fossero continuati gli attacchi alle navi nel Mar Rosso. Adesso deve confermare che la sua fabbrica tedesca resterà ferma definitivamente per due settimane.

sarà da Dal 29 gennaio all'11 febbraio Almeno per ora, quando nessuna Tesla lascerà la Giga Berlin. L'azienda di Elon Musk chiuderà per mancanza di forniture. Gli esatti componenti mancanti non sono stati confermati, ma da allora sono stati confermati Notizie sull'auto Indicano la dipendenza della Cina dalle batterie come motivo principale della pausa.

Ma Tesla non è l’unica azienda che dovrà chiudere i battenti. Volvo seguirà la stessa strada, anche se in linea di principio fermerà la produzione solo per tre giorni. Il suo stabilimento di Gent interromperà la produzione dei modelli XC40 e C40 a causa della carenza di fornitura dei suoi cambi.

Alla ricerca di alternative

Sebbene al momento non sia in vista alcuna interruzione della produzione, gli stabilimenti Volkswagen e Stellantis sono operativi in ​​Europa. Appeso a un filo. I due gruppi automobilistici stanno cercando di trovare le migliori soluzioni per superare l'ostacolo del Mar Rosso con il minor impatto possibile sulla loro produzione.

La Volkswagen ha scelto per ora di dirottare le sue navi intorno all'Africa, il che ritarda notevolmente la spedizione dei rifornimenti perché questa rotta aumenta i tempi di attesa di circa 10 giorni e rende il trasporto più costoso. In Notizie sull'auto Si stima che la scelta di questa rotta aumenti i costi di circa 2 milioni di dollari, solo in carburante, per ogni viaggio di andata e ritorno verso l’Asia.

Da parte sua Stellantis ha confermato che gli attacchi sono avvenuti nel Mar Rosso Non farà male Prodotto in Europa. Si fidano del trasporto aereo Per risolvere eventuali difficoltà che potrebbero sorgere durante la durata di questo caso. BMW e Renault si incontrano ReutersDicono di non avere alcun tipo di problema con il crollo avvenuto nel Canale di Suez.

Tuttavia, l’ombra di possibili chiusure o ritardi nelle consegne dei veicoli continua a pesare sulle aziende. La crisi del COVID-19 e la guerra in Ucraina hanno dimostrato negli ultimi tre anni la fragilità della filiera automobilistica.

secondo BloombergIl 70% della componentistica raccolta dalle aziende in Europa proviene dall'Asia. In Notizie sull'auto Sottolineano che se parliamo di batterie, anche il 67% dei loro componenti proviene da questo continente, quindi, ancora una volta, le auto elettriche potrebbero essere le più colpite da questo problema.

Foto | Volkswagen