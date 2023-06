Un uomo di New York di 71 anni vince milioni di dollari – NBC New York (47)

NEW YORK – Il vincitore del jackpot di aprile da 476 milioni di dollari non è più un mistero.

Più di sette settimane dopo l’annuncio della vendita del biglietto vincente in un negozio di Ozone Park, nel Queens, i funzionari della Lotteria di New York hanno rivelato l’identità del fortunato nuovo milionario.

La lotteria di New York ha annunciato lunedì che Johnny Taylor di Howard Beach ha portato a casa il premio del 14 aprile. I numeri vincenti erano 23-27-41-48-51, con Mega Ball 22.

Ma quanto è stato pagato esattamente il milionario di 71 anni?

Scegliendo di prendere una somma forfettaria in contanti, Taylor ottiene $ 157.288.402 dopo la ritenuta d’acconto statale e federale.

Liberty Beer and Convenience su Liberty Avenue, dove Taylor acquista regolarmente i biglietti Mega Millions, riceverà $ 10.000 dal programma della lotteria.

Il jackpot è cresciuto fino a 476 milioni di dollari dopo non aver vinto dalla fine di gennaio, quando ha vinto il jackpot quattro volte in un mese.

Il jackpot di Taylor è stato il tredicesimo più grande nella storia di Mega Millions e il più grande di New York dall’inizio del gioco nel 2002.

New York Mega Millions ha generato $ 294.562.279 di vendite totali durante l’anno fiscale 2021-2022. I distretti scolastici di New York hanno ricevuto $ 119.222.978 in aiuti alla lotteria per l’istruzione dalle vendite di Mega Millions nello stesso periodo.

Il più grande jackpot Mega Millions è arrivato nell’ottobre 2018 a $ 1,53 miliardi, rivendicato da un singolo titolare di biglietto nella Carolina del Sud.